El mayor ridículo de Pablo Motos Pablo Motos recibió este miércoles a Alberto Chicote. / Antena 3 El presentador desveló en 'El Hormiguero' por qué se pintaba las cejas hace años y confesó ante Alberto Chicote que su nuevo programa llegó a indignarle JOSEBA FIESTRAS Jueves, 1 noviembre 2018, 08:24

Alberto Chicote era el invitado de la noche. El chef acudía para hablar de su nuevo espacio, '¿Te lo vas a comer?', en el que protagoniza reportajes-denuncia sobre alimentación y consumo. El cocinero está cosechando un notable éxito con su nuevo formato en el que demuestra el talento que tiene para enfrentarse a situaciones incómodas, conectar con el espectador y dar voz a la gente que no la suele tener. En su primera entrega, Chicote abordó las residencias de ancianos y Motos aseguró que su visión le enfadó notablemente. Al ver las irregularidades que mostraba el maestro de fogones, el conductor de 'El Hormiguero' no pudo evitar levantarse del sofá de su casa e insultar a la pantalla por lo que veía en ella. «Es que no hay nada que me indigne más que las personas que se aprovechan de otras que no pueden defenderse».

Pero el momento más hilarante de la velada se produjo más tarde. La sección que Nuria Roca tiene en el programa propicia momentos muy divertidos y confesiones que sorprenden a la audiencia. Motos y ella, que se conocen desde hace años, se retan a desvelar intimidades ante el respetable de forma simpática. Ambos tienen un pulsador que aprietan si la cosa se va de madre, y la periodista ya lo apretó hace unas semanas cuando se habló de sus orejas. Roca admitió entonces que las oculta desde pequeña «porque las tenía de soplillo y me llamaban Dumbito», y se operó para corregirlas. Lo que no se esperaba es que su compañero de mesa le pidiera este miércoles que le dejara mostrar una foto que le habían pasado en la que se le veía cuando era pequeña y con el pelo recogido. Tras unos momentos de incertidumbre, la comunicadora aceptó el reto y permitió que, durante unos segundos, se viera la imagen.

Las preguntas de los televidentes también favorecen instantes cómicos. Así, ante la cuestión de saber cuál había sido el mayor ridículo que el presentador había sufrido en el programa, Motos desveló que, hace ya unos años, se afeitó sin querer una ceja. «Me suelo quitar los pelos rebeldes con una máquina –contaba Pablo- y una vez se me fue la mano y me afeité la ceja entera». El accidente provocó que el presentador «flipara» cuando se acercó al baño para verse en el espejo, «porque tengo la maquinilla en mi despacho y es ahí donde suelo hacerlo», confesaba entre risas. Y para aparecer en el programa sin que se notara el percance, su mujer le tenía que pintar la ceja todos los días. «Llegaron a preguntarse en alguna revista por qué Pablo Motos se pinta las cejas», decía guasón el artista.