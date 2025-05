Maxi Iglesias sorprende en 'La Revuelta' con su nuevo proyecto profesional: «¿Cuánto más necesitas ligar?»

Marina León Martes, 27 de mayo 2025, 22:54 Comenta Compartir

Después de la contundente respuesta de David Broncano al enfado de Melody por las bromas relacionadas con su paso por Eurovisión y de asegurar que desde el programa no iban a pedir disculpas a la cantante, 'La Revuelta' dio paso a los invitados de la noche del martes. Los actores Maxi Iglesias y Juana Acosta llegaron para destensar el ambiente.

¿Puede dejar de seducir Maxi Iglesias? Ya eres Maxi Iglesias, no hace falta apuntarse a extraescolares y humillarnos #LaRevuelta @juana_acosta @Maxi_Iglesias pic.twitter.com/CFUPMXid0d — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 27, 2025

«Maxi, durante un tiempo, en los inicios de 'La Resistencia' venía loco, como un mapache. Se lo pasó tan bien que le dijimos que viniera de vez en cuando. Estuvo unas cinco o seis veces», explicó Broncano. Juana no se queda atrás. «Esta es mi cuarta vez», puntualizó. Los intérpretes, que nunca han trabajado juntos hasta ahora, llegaron al espacio de La 1 para presentar la serie 'Matices', que se estrenará en la plataforma SkyShowtime el 5 de junio.

El humorista quiso saber si los actores, que han estado estos días de promoción por Madrid, han vivido algún encontronazo con la prensa. «A Fariba Sheikhan le llamaron por otro nombre y no le hizo mucha gracia», explicaron. No llegaron con las manos vacías y llevaron algunos regalos para el presentador. Entre ellos, un tablero de ajedrez. «Estoy viciadísimo a esto», confesó el conductor del programa. «El regalo tiene sentido. Cuando los pacientes de la serie llegan al lugar donde hacen terapia, les regalan una pieza de ajedrez, que es con la que se tienen que identificar», explicó la actriz.

Después llegó la sorpresa. «Yo he estado un poco ocupado... pero te he traído una cosa», dijo Maxi. «Una novela que he escrito y que sale esta semana», soltó el actor y le entregó el libro. «¿Cómo? No lo he visto venir», dijo Broncano. «Escribo desde pequeño, pero no me atrevía a publicar», comentó. Finalmente, acudió al editor de Elisabet Benavent, tras protagonizar la serie 'Valeria'. «Me dijeron: 'vamos a por ello'», añadió. «Además de ser actor, ahora eres escritor ¿Cuánto más quieres ligar?», preguntó el andaluz.