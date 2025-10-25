Maxi Iglesias revela que sufrió bullying en 'Física o Química' El actor, que dio vida a Cabano en la popular ficción de Antena 3, confiesa que puede hablar ahora de ello gracias a la terapia

A. Mateos Sábado, 25 de octubre 2025, 12:29 | Actualizado 12:36h. Comenta Compartir

Maxi Iglesias, que saltó a la fama por su papel en 'Física o Química', ha confesado en el podcast 'Malas Personas' que sufrió bullying cuando era niño en el colegio y después por «algunos» de los compañeros de reparto de la famosa serie de Antena 3. «Uno de ellos, que a día de hoy creo que es mi amigo, me pidió perdón y me dijo que me tenían mucha rabia y que les daba envidia», confiesa el actor.

Aquel reparto lo formaban jóvenes actores y actrices que ahora triunfan en el mundo artístico. Entre los alumnos del falso Instituto Zurbarán se encontraban Andrea Duro, Javier Calvo, Adrián Rodríguez, Úrsula Corberó, Angy Fernández, Gonzalo Ramos, Sandra Blázquez y Adam Jezierski, entre otros.

Cuando se grabó la serie, entre 2008 y 2011, la mayoría de ellos rondaba los 18 años y comenzaban sus carreras. «A algunos no les caía demasiado bien porque ellos se sentían más preparados y mejores actores», asegura Iglesias que dio vida a Cabano en la ficción.

Iglesias cree que «la ambición no entiende de edades» y habla de ello ahora porque dice tenerlo superado: «Lo he hablado en terapia y por eso puedo contarlo ahora en un podcast en clave de comedia».

La sombra del bullying también persiguió al actor durante su infancia. «Conmigo han sido muy malas personas en el colegio, me han hecho mucho bullying. Y no contentos con eso, cuando salgo del colegio de verdad, mis compañeros de Física o Química me hacen bullying en el colegio de mentira», relata.

Temas

Audiencias