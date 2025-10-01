Matan a tiros al estilista de famosos 'Micky Hair' El joven de 28 años fue asesinado en las afueras de su local de belleza, en el lujoso barrio de Polanco, en Ciudad de México

El estilista de famosos e influencer mexicano Miguel de la Mora fue asesinado el lunes a las puertas de su local, en el lujoso barrio de Polanco, en Ciudad de México. Los hechos sucedieron a última hora de la noche y, según los primeros informes policiales, el joven de 28 años fue atacado por varias personas armadas que aguardaban a que éste saliese del local.

La Policía mexicana ya investiga el crimen. «Sabemos que no se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto», aseguró el alcalde de la capital Miguel Hidalgo. Se sabe que 'Micky Hair' -así se hacía llamar en el mundillo- había denunciado hace un año amenazas y contaba con una orden judicial a su favor que mantenía alejado a uno de los denunciados. Por ahora, la Policía no ha relacionado el crimen con este asunto.

'Micky Hair' llevaba el estilismo de actrices, cantantes, influencers... Entre sus clientas se encuentran Ángela Aguilar, Kenia Os y Natasha Dupeyrón. La primera de ellas se despidió anoche de su amigo en las redes sociales: «Qué duro es aceptar que ya no estás Micky. Gracias por tu amistad, por tus consejos, y por estar a mi lado en cada etapa».

De la Mora tenía dos locales de belleza, uno en Guadalajara y otro en Ciudad de México. Creó su propia marca personal y formó una comunidad en Instagram que casi alcanzó los 200.000 seguidores. Allí compartía su día a día, sus viajes...

