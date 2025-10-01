El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Matan a tiros al estilista de famosos 'Micky Hair'

El joven de 28 años fue asesinado en las afueras de su local de belleza, en el lujoso barrio de Polanco, en Ciudad de México

A.M.

Miércoles, 1 de octubre 2025, 09:57

El estilista de famosos e influencer mexicano Miguel de la Mora fue asesinado el lunes a las puertas de su local, en el lujoso barrio de Polanco, en Ciudad de México. Los hechos sucedieron a última hora de la noche y, según los primeros informes policiales, el joven de 28 años fue atacado por varias personas armadas que aguardaban a que éste saliese del local.

La Policía mexicana ya investiga el crimen. «Sabemos que no se trató de un asalto, sino que fue un ataque directo. Los agresores huyeron en una moto», aseguró el alcalde de la capital Miguel Hidalgo. Se sabe que 'Micky Hair' -así se hacía llamar en el mundillo- había denunciado hace un año amenazas y contaba con una orden judicial a su favor que mantenía alejado a uno de los denunciados. Por ahora, la Policía no ha relacionado el crimen con este asunto.

'Micky Hair' llevaba el estilismo de actrices, cantantes, influencers... Entre sus clientas se encuentran Ángela Aguilar, Kenia Os y Natasha Dupeyrón. La primera de ellas se despidió anoche de su amigo en las redes sociales: «Qué duro es aceptar que ya no estás Micky. Gracias por tu amistad, por tus consejos, y por estar a mi lado en cada etapa».

De la Mora tenía dos locales de belleza, uno en Guadalajara y otro en Ciudad de México. Creó su propia marca personal y formó una comunidad en Instagram que casi alcanzó los 200.000 seguidores. Allí compartía su día a día, sus viajes...

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una patrulla de la Ertzaintza atropella y deja graves a dos mujeres en El Arenal
  2. 2

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  3. 3 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  4. 4 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  5. 5

    Ibon Sánchez y Adrián Pérez, los dos jóvenes talentos en la convocatoria del Athletic para Dortmund
  6. 6

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  7. 7

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  8. 8 El Athletic propone subir las cuotas de socio por debajo del 2%
  9. 9

    Hamás se inclina a favor del plan de paz pero deja la decisión final en su brazo militar
  10. 10

    La plaza Euskadi se cierra tres meses a los peatones y se cortan dos carriles al tráfico por la reforma frente al Bellas Artes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Matan a tiros al estilista de famosos 'Micky Hair'

Matan a tiros al estilista de famosos &#039;Micky Hair&#039;