Marta Sánchez habla en 'El Hormiguero' de una de sus mayores obsesiones: «Limpio hasta los baños de los aviones» La artista celebra sus 40 años de carrera con un disco recopilación de sus éxitos que sale a la venta este viernes

Marina León Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:44

Marta Sánchez celebra sus 40 años de carrera en 'El Hormiguero'. A sus 59 años, la madrileña se ha consolidado como una de las artistas más queridas y quiere devolver parte de todo ese cariño con un disco de recopilación con 40 éxitos.que sale a la venta este viernes.

El álbum, que contiene también nuevos temas de la artista, cuenta con un single titulado 'Abrázame'. Marta Sánchez quiso contar la historia de esta canción. «La escribió para mí Tony Sánchez-Ohlsson, que fue quien compuso también la canción de Pastora Soler para Eurovisión. La escribió hace 15 años y yo en ese momento, no le di la importancia que tenía y la dejé apartada. Ahora espero que el público le de el amor que se merece».

La intérprete recordó en el programa de Antena 3 algunas de sus anécdotas y vivencias a lo largo de sus cuatro décadas de trayectoria. Una de las que jamás olvidará fue la del terremoto que la cantante vivió en Los Ángeles. «Fue de 7,8. Me tiró de la cama», contó y aseguró que «lo peor de todo es el sonido, no el movimiento. Es abrumador». Otro momento en el que pasó miedo fue «cuando me persiguió un toro», dijo. «Estaba en una finca y me llevaron a dar una vuelta en caballo. Íbamos un grupo de gente y al fondo, como a 300 metros, había una manada de toros de unos 600 kilos. Uno vino corriendo detrás de mí y me persiguió un rato. Yo gritaba como una loca», recordó.

«Se te ha llamado 'diva' en varias ocasiones», lanzó el presentador. «Me fastidia mucho. Soy cero diva. Sí que tengo mucho carácter porque sé lo que quiero. Pero, por ejemplo, cuando me toca una suite muy grande, llamo para pedir que me pongan en una más pequeña», dijo. A pesar de que a la invitada no le hizo mucha gracia, Pablo Motos desveló una de sus manías: «Me han dicho que haces la cama de los hoteles y que tienes una fijación con la limpieza», apuntó. «¿Cómo te has enterado? La verdad es que sí. Soy incapaz de ver la cama deshecha. Y en los baños de los aviones he llegado a limpiar algún pis», confesó.

Por último, la artista habló de uno de sus mayores hobbies y al que le dedica muchas horas actualmente: los collages con recortes de revistas. Uno de los más impresionantes que ha hecho es uno que mide cuatro metros y que fue un regalo para su pareja, el empresario Federico León. «Es una afición que he tenido siempre y ahora me lo estoy tomando más enserio. Lo mejor es que me aparta mucho del teléfono», añadió.