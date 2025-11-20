El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Marta Sánchez habla en 'El Hormiguero' de una de sus mayores obsesiones: «Limpio hasta los baños de los aviones»

La artista celebra sus 40 años de carrera con un disco recopilación de sus éxitos que sale a la venta este viernes

Marina León

Marina León

Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:44

Comenta

Marta Sánchez celebra sus 40 años de carrera en 'El Hormiguero'. A sus 59 años, la madrileña se ha consolidado como una de las artistas más queridas y quiere devolver parte de todo ese cariño con un disco de recopilación con 40 éxitos.que sale a la venta este viernes.

El álbum, que contiene también nuevos temas de la artista, cuenta con un single titulado 'Abrázame'. Marta Sánchez quiso contar la historia de esta canción. «La escribió para mí Tony Sánchez-Ohlsson, que fue quien compuso también la canción de Pastora Soler para Eurovisión. La escribió hace 15 años y yo en ese momento, no le di la importancia que tenía y la dejé apartada. Ahora espero que el público le de el amor que se merece».

La intérprete recordó en el programa de Antena 3 algunas de sus anécdotas y vivencias a lo largo de sus cuatro décadas de trayectoria. Una de las que jamás olvidará fue la del terremoto que la cantante vivió en Los Ángeles. «Fue de 7,8. Me tiró de la cama», contó y aseguró que «lo peor de todo es el sonido, no el movimiento. Es abrumador». Otro momento en el que pasó miedo fue «cuando me persiguió un toro», dijo. «Estaba en una finca y me llevaron a dar una vuelta en caballo. Íbamos un grupo de gente y al fondo, como a 300 metros, había una manada de toros de unos 600 kilos. Uno vino corriendo detrás de mí y me persiguió un rato. Yo gritaba como una loca», recordó.

«Se te ha llamado 'diva' en varias ocasiones», lanzó el presentador. «Me fastidia mucho. Soy cero diva. Sí que tengo mucho carácter porque sé lo que quiero. Pero, por ejemplo, cuando me toca una suite muy grande, llamo para pedir que me pongan en una más pequeña», dijo. A pesar de que a la invitada no le hizo mucha gracia, Pablo Motos desveló una de sus manías: «Me han dicho que haces la cama de los hoteles y que tienes una fijación con la limpieza», apuntó. «¿Cómo te has enterado? La verdad es que sí. Soy incapaz de ver la cama deshecha. Y en los baños de los aviones he llegado a limpiar algún pis», confesó.

Por último, la artista habló de uno de sus mayores hobbies y al que le dedica muchas horas actualmente: los collages con recortes de revistas. Uno de los más impresionantes que ha hecho es uno que mide cuatro metros y que fue un regalo para su pareja, el empresario Federico León. «Es una afición que he tenido siempre y ahora me lo estoy tomando más enserio. Lo mejor es que me aparta mucho del teléfono», añadió.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  2. 2 Mediaset prescinde de Alessandro Lecquio
  3. 3 El temporal se recrudece en la noche de este jueves con nevadas en cotas bajas y precipitaciones intensas en Euskadi
  4. 4

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  5. 5

    La Fiscalía de Menores investiga otro acoso a un profesor en un instituto de Santurtzi
  6. 6 El histórico frontón elegido por Rosalía para una entrevista: «Me gustaría jugar a pelota vasca»
  7. 7 El PP denuncia que la deuda de un bar municipal de la playa de Ereaga supera los 587.000 euros
  8. 8

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  9. 9

    El mal beber de los políticos españoles: bares y puticlubs para celebrar una mordida, dejar pasar una dana o digerir una moción de censura
  10. 10

    Un incendio obliga a desalojar y cerrar el polideportivo de Lasesarre

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Marta Sánchez habla en 'El Hormiguero' de una de sus mayores obsesiones: «Limpio hasta los baños de los aviones»

Marta Sánchez habla en &#039;El Hormiguero&#039; de una de sus mayores obsesiones: «Limpio hasta los baños de los aviones»