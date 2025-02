Marta Pombo cuenta por qué no habla de sus retoques estéticos: «No me gusta que me tachen de mentirosa» La influencer acudió a una clínica estética y a su salida del centro aseguró que no podía contar qué se había hecho

Marta Pombo comparte en redes fragmentos de su día a día junto a su marido, Luis Zamalloa, y sus tres pequeñas: Matilda y las mellizas María y Candela. Este martes, la influencer acudió a una clínica estética para someterse a un retoque. Sin embargo, a su salida del centro aseguró que no podía contar qué se había hecho. «Me gusta ser honesta. Me he hecho cosas. Empecé a venir para tratarme las estrías del embarazo y ya de paso seguí», comentó.

Tras esta publicación, empezaron a surgir mensajes que la acusaban de estar «saltándose la ley por beneficios», haciendo referencia a la Ley de los Influencers aprobada el 30 de abril de 2024. Una norma que impone una serie de normas a los creadores de contenido con más de un millón de seguidores o a quienes ganan una cantidad mínima de dinero al año haciendo publicidad en sus perfiles.

La mediana de las Pombo se mostrado indignada por este tipo de comentarios y ha querido ofrecer una serie de explicaciones al respecto. «Que conste que no estoy incumpliendo la Ley porque no hablo del tratamiento en sí ni de nombres comerciales. Lo que estoy siendo es sincera», asegura.

Cuenta que le parece «fenomenal» que existan este tipo de normas ya que «estamos haciendo publicidad y me parece normal. Nos siguen un montón de personas muy jóvenes y hay que tener cuidado con el nivel de influencia que tienes», señala. «No me gusta que me tachen de mentirosa. Me gustaría contaros todo lo que me hago, pero no lo voy a hacer porque no puedo», insiste. «No os oculto información, simplemente acato esta ley», concluye.

