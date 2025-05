Marta Peñate, embarazada de su primer bebé junto a Tony Spina: «Se puede conseguir»

Marina León Lunes, 12 de mayo 2025, 18:34 Comenta Compartir

No está siendo un camino fácil. Marta Peñate y Tony Spina llevan más de dos años intentando ser padres. Precisamente, en las últimas semanas la exconcursante de 'Supervivientes' y de 'La isla de las tentaciones', contó que se había sometido a su tercera transferencia embrionaria. Finalmente lo ha conseguido y este lunes ha anunciado que está embarazada.

«Pues sí. Positivo. Lo he conseguido, pero después de la última vez, y esa experiencia tan dura que tuve que vivir tampoco quiero cantar victoria», cuenta la influencer de 34 años en su última publicación de Instagram, haciendo referencia al aborto que sufrió después de someterse a tratamientos de fertilidad. «Paso a paso, esta felicidad no me la quita nadie, pero hasta mínimo los 3 meses no estaré tranquila. El día 26 de mayo tengo la primera ecografía del latido», explica la colaboradora de tel.

La primera transferencia embrionaria no llegó a término por una infección en el endometrio. En la segunda, sufrió un embarazo ectópico. Ahora, tras someterse a la tercera, ha logrado ese positivo tan esperado. «Otros 15 días esperando, pero voy a disfrutar este momento. Os quiero y GRACIAS A TODOS por el amor que me habéis dado. Gracias a mi clínica por haberme acompañado y querido de esta forma», cuenta la canaria.

A lo largo de todo este tiempo, Marta Peñate se ha sincerado con sus cerca de 900.000 seguidores sobre lo difícil que ha sido el proceso. Hace unos años reveló que sufre una malformación congénita llamada útero bicorne en retroversión, además de otras dificultades que complicaban su deseo de ser madre. No solo eso, también confesó que le habían detectado hidrosálpinx y que la tenían que operar para extirparle las trompas de Falopio y unas «células anormales» en el cérvix por un papiloma.