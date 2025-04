Quién es Marta Hermoso, la influencer detenida por robar 400.000 euros en joyas

Marina León Martes, 22 de abril 2025, 15:39 | Actualizado 16:31h. Comenta Compartir

La Policía Nacional ha detenido a la influencer sevillana Marta Rosalía Hermoso, de 35 años, junto a otros tres individuos por el robo de joyas y dinero valorado en 400.000 euros al empresario mexicano Enrique Abascal. El asalto tuvo lugar en septiembre del año pasado en una de las habitaciones del lujoso hotel Wellington, en Madrid.

El día del golpe, Enrique Abascal, de 43 años, abandonó su habitación por la mañana y, al regresar, encontró la puerta forzada. Cuando fue a comprobar la caja fuerte, esta había sido arrancada del armario. Entre los objetos que sustrajeron había tres relojes valorados en 360.000 euros, varias pulseras por valor de 6.700 euros y 5.000 euros en efectivo.

Tras conocerse su vinculación con el caso, la sevillana ha borrado todos sus perfiles en redes sociales en un intento por desvincularse de la polémica. En el programa 'Fiesta', de Telecinco, tanto Alexia Rivas como Alejandra Rubio aseguraron conocer a Marta Hermoso y se mostraron realmente sorprendidas por su implicación en los hechos. «Yo he sido bastante amiga de esta persona, me he quedado de piedra», expresó Alexia Rivas. «Es una persona muy conocida en el mundo de la noche de Madrid, ha sido íntima de Froilán y yo la conozco desde hace diez años. Es una persona que se movía en círculos de gente muy conocida», añadió.

El año pasado, Marta contaba con unos 100.000 seguidores en redes, un número que ha ido creciendo en los últimos meses hasta que ha decidido eliminar todas sus cuentas. Aunque no hay información sobre su vida personal, en más de una ocasión ha asegurado que no vive de las redes, sino de su trabajo como estilista y diseñadora de moda. En cuanto a su carrera como influencer, ha estado centrada en el lujo, los viajes y la moda. La creadora de contenido también es conocida por organizar eventos y jornadas para influencers en locales de Marbella.

Marta negó cualquier implicación en el escándalo por el robo al empresario mexicano, pero las cámaras de seguridad del hotel la grabaron junto a los otros acusados. La influencer y los detenidos fueron puestos en libertad con cargos, a la espera de juicio. El abogado penalista de la investigada, Juago Ospina, asegura que no dudan «de la inocencia de nuestra clienta. Estamos en una investigación penal que tiene sus tiempos y estamos convencidos en que todo se va a esclarecer».