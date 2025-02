Mario Casas desvela en 'El hormiguero' uno de sus traumas: «Me acojoné«

Joseba Fiestras Jueves, 20 de febrero 2025, 23:03 Comenta Compartir

Otro de los habituales de 'El Hormiguero' demostró su química con el programa en una nueva visita acordada para promocionar su último trabajo. Mario Casas estrena 'El secreto del orfebre', una película en la que interpreta a un joven orfebre que viaja a Nueva York. Antes de partir, una visita a su pueblo natal despierta en él recuerdos de 25 años atrás. «Es una historia de amor preciosa, una peli como las de antes», detallaba. En la cinta, Casas hace un hombre más mayor que él. «Intentaron subirme la edad, me pusieron patas de gallo, alguna cana… pero no funcionó del todo», indicaba.

Hablando de romanticismo, Pablo Motos quiso saber si su invitado recordaba a su primer amor. «Sí, tendría doce o trece años. Si no recuerdo mal, fue en Marina D'or. Me enamoré locamente. Conocí a una chica en una fiesta del hotel. Y aquello me quedó grabado, aunque puede ser que pasara de mí porque entonces era muy bajito. No me hizo caso. A lo mejor si vuelvo ahora…», dejaba caer entre risas.

Como el largometraje se desarrolla en varias épocas, el presentador preguntó a ver le gustaría viajar en el tiempo. La respuesta sorprendió. «Yo no iría a ningún lado, me quedaría donde estoy. A lo mejor veo algo que no me gusta. Estoy feliz aquí, para qué me voy a mover», afirmaba. Tras la insistencia, el artista reconoció que sí le gustaría regresar al tiempo de los dinosaurios. «Es que la primera película que vi en el cine fue 'Parque Jurásico' y me acojoné. Nos metió mi madre a verla y acabé llorando. Fui con mi hermana pequeña, que es más valiente que yo, y ella me calmaba. Y ese trauma me ha quedado ahí», descubría.

Sin pelos en la lengua, Casas confesó que ha dejado de beber y de fumar. «No le estoy dando de comer al monstruo», bromeaba. Y esto le afecta. «Tu manera de ver la vida cambia completamente. Como comes, como piensas… Eres más consciente de quién eres en todos los sentidos, y sobre todo de lo que quieres. Lo del alcohol es más social, y cuando te lo quitas cuesta relacionarse socialmente con los demás si no hay una cerveza de por medio. Yo ahora me vuelco en el deporte», indicaba. Por ello, ya no sale de fiesta. «Muy poco porque a las dos de la mañana empiezas a ver la fauna», explicaba. Ahora le da al boxeo. «Al final, la interpretación es lo mismo. Tú estás escuchando al compañero, reaccionas a lo que hace… La interpretación está en la escucha, siempre. Hay que ver al compañero, ver qué va a decir, cómo se mueve… y el boxeo es lo mismo: ver cómo se comporta tu compañero porque si no te llevas una somanta de ostias… La verdad es que es muy parecido», argumentaba.

En 'El secreto del orfebre', Mario se reencuentra con Michelle Jenner. La pareja protagonizó en su día 'Los hombres de Paco'. «Me odiaba España entera, solo les faltaba escupirme por la calle», aseguraba el actor recordando cómo su personaje se interpuso en la historia de amor de Jenner y Hugo Silva. «Me metí en medio y la gente se pensaba que yo era como el personaje», recordaba. Con el paso de los años, le gusta también ponerse detrás de la cámara. «Voy a volver a dirigir. Y me encantaría volver a dirigir a Óscar si él quiere», admitía citando a su hermano, también actor.