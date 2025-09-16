Marina Romero, nuera de Makoke, habla por primera vez de su enfermedad: «Es la etapa más complicada de mi vida» La influencer sevillana agradece el apoyo incondicional de su pareja, Javier Tudela, con quien tiene dos hijos, y desvela el motivo por el que Makoke ha pospuesto su boda con Gonzalo

Leire Moro Martes, 16 de septiembre 2025, 17:48

Hace unas semanas, saltaba la alarma cuando Makoke anunciaba que posponía su esperada boda. El motivo que alegó fue que un familiar cercano tenía un problema de salud grave. Poco después se sabía que esa persona era Marina Romero, pareja de su hijo Javier Tudela. Aunque no ha trascendido cuál es la enfermedad que le han diagnosticado, la influencer ha compartido unas fotografías en las que se le puede ver en un hospital y un mensaje en el que reconoce que «es el peor momento de su vida».

La joven influencer tiene dos hijos junto a Javier Tudela, al que ha querido rendir un tierno homenaje. «Hace 8 años la vida me regaló a mi persona, a mi amor, a mi compañero. Y si entonces tenía claro que eras el amor de mi vida, ahora sé que ni siquiera alcanzaba a imaginar cuánto», comienza el texto.

La sevillana relata que, a pesar de ser los días más duros de su vida, ha encontrado en su pareja su mayor pilar. «Has movido cielo y tierra para que todo vaya lo más rápido posible. El amor verdadero se ve en los detalles, en la risa que provocas incluso cuando hay miedo, en la forma en que me haces sentir que nunca estoy sola».

Consciente de la incertidumbre y del «miedo» que le provoca esta situación, la sevillana asegura que mantiene la esperanza gracias a su pareja. «Sé que nos esperan días difíciles, pero también sé que contigo a mi lado no hay batalla que no podamos ganar», afirma esperanzada.

La publicación, que acumula cientos de mensajes de apoyo, concluye con un mensaje de fuerza y confianza en el futuro: «Gracias a ti tengo la certeza de que, cuando todo esto pase, saldremos más fuertes, más unidos y con aún más motivos para celebrar la vida juntos».

