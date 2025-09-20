María Pombo luce embarazo en la cena de apertura del Zinemaldia organizada por Vanity Fair x Armani beauty La influencer ha compartido en sus redes sociales los preparativos para la gran noche desde el Hotel Nobu de San Sebastián

La influencer María Pombo durante el photocall de la Gala Vanity Fair & Armani Beauty con ocasión de la 73ª edición del Festival de San Sebastián.

Leire Moro Sábado, 20 de septiembre 2025, 12:00 | Actualizado 12:14h. Comenta Compartir

Con el comienzo del Zinemaldia, San Sebastián se llena de estrellas y rostros conocidos. El viernes por la noche se celebró la cena de apertura organizada por Vanity Fair y Armani beauty durante el arranque de la 73ª edición del Festival Internacional de Cine. Una de las invitadas al evento, organizado en colaboración con el Basque Culinary Center, fue María Pombo, que acudió luciendo embarazo.

Desde su llegada a la ciudad, la influencer compartió con sus seguidores cómo se ponía a punto para acudir al evento. Desde el Hotel Nobu de San Sebastián y con vistas a la bahía de La Concha, María aprovechó su estancia para dejarse mimar por profesionales de belleza locales: tratamiento facial, peluquería, maquillaje y sesión de fotos.

Ampliar

El evento tuvo lugar en el centro cultural Tabakalera y reunió a una selección de rostros conocidos del panorama artístico español, desde actores como Miguel Ángel Silvestre y Álvaro Morte hasta modelos como Rocío Crusset o Lucía Rivera. La cena, además, sirvió como homenaje póstumo a Giorgio Armani, fallecido recientemente, y a su profunda relación con el cine, al que contribuyó durante décadas con vestuario para más de 250 películas. María Pombo fue una de las pocas representantes del mundo digital invitadas a esta exclusiva velada.