María Patiño y Belén Esteban se cuelan en el fútbol para sorpresa de los espectadores: «Me he desvirgado» 'La familia de la tele' promociona su nuevo programa en las tardes de La 1

Jueves, 3 de abril 2025, 09:19

TVE ha aprovechado el fútbol para promocionar sus novedades de cara al último trimestre de la temporada televisiva. Si ayer en el descanso del Real Madrid-Real Sociedad presentaban el fichaje del economista Javier Ruiz como colaborador de 'Mañaneros', ayer en el Metropolitano se dieron cita los presentadores de 'La familia de la tele', el nuevo 'Sálvame' que llegará el 21 de abril a las tardes de La 1.

Belén Esteban acompañó a Juan Carlos Rivero en la cabina de comentaristas y los presentadores María Patiño, Inés Hernand y Aitor Albizua intervinieron desde el césped del Metropolitano. Mientras el fútbol disfrutaba de su pausa reglamentaria, los miembros más destacados de 'La familia de la tele' vendían su nuevo producto.

«He venido con muchísima familia, 'La familia de la tele'. Dentro de poquito nos verán, estamos muy contentos y emocionados de estar en RTVE, la casa de todos», decía una emocionada Belén Esteban, que además es seguidora confesa del Atlético de Madrid. «Nos sentimos como Beyoncé y Lady Gaga aquí en la media parte de un partido tan importante», respondía Hernand a pie de campo.

La comunicadora se permitió hasta el lujo de tirarle una divertida pulla a su compañera Patiño: «A María le hemos estado explicando todo, lo que era el VAR, quién era Lamine Yamal, penaltis...» La ex de 'Sálvame' respondió con mucho humor: «Me he desvirgado, por primera vez he venido a ver un partido de fútbol en directo». Y, antes de despedirse, le tiró la caña a los espectadores del fútbol: «Esta afición es la que queremos en nuestro nuevo programa; gente apasionada, volcada y competitiva». Albizua se sumaba al llamamiento: «Nosotros vamos a tener tarjetas de todos los colores».

El segundo tiempo de las semifinales de Copa estaba a punto de comenzar, por lo que Juan Carlos Rivero procedió a despedir a sus ahora compañeros deseándoles mucha suerte con el nuevo programa: «Nos lo vamos a pasar muy bien en las tardes de La 1, estamos dispuestos a veros hacer televisión, que lo hacéis muy bien».