Así es María Palacios, la discreta mujer y gran apoyo de Alessandro Lecquio desde hace 26 años Su despido de Telecinco tras las acusaciones de maltrato de Antonia Dell'Atte ha supuesto un golpe para la pareja, que comenzó su relación con la oposición rotunda de la familia de la madrileña

S. O. Sábado, 22 de noviembre 2025, 16:06 | Actualizado 16:20h.

La vida de Alessandro Lecquio ha estado marcada por los escándalos amorosos, pero con su matrimonio con María Palacios llegó la calma en el terreno sentimental. Hace 26 años, la pareja, que tiene una hija, se dio el 'sí quiero'. Desde entonces, esta madrileña de familia acomodada se mantiene como su más firme apoyo. Eso sí, siempre desde un segundo plano, ya que María siempre ha hecho gala de una gran discreción. También ahora que el conde italiano ha sido despedido de forma fulminante de Mediaset por las acusaciones de maltrato de su primera esposa Antonia Dell'Atte.

Corría el año 1999 cuando el también ex de Ana Obregón desató todo un tsunami informativo en la prensa rosa por sus comprometidas fotos en la cama con Mar Flores. Poco después trascendió que el aristócrata italiano estaba de nuevo enamorado y quería sentar la cabeza. Alessandro y María comenzaron a salir con esta polémica como telón de fondo y que, por cierto, la modelo ha devuelto a la actualidad por las publicación de sus memorias.

El romance se consolidó a pesar de su fama de mujeriego. Para los profesionales del papel couché, esta joven, entonces de 22 años -Lecquio tenía 39-, era una completa desconocida. María Palacios, la mayor de cuatro hermanos, pertenece a una familia de la alta sociedad madrileña. El patriarca Julio Palacios Faci es un importante empresario del sector automovilístico y estaba emparentado con los condes de Montarco.

Arriba, la pareja junto al fallecido Aless Lecquio y su madre Ana Obregón; en medio una romántica foto del matrimonio, y abajo, una imagen reciente de María publicada en su perfil de Instagram. E. C.

Los inicios fueron muy difíciles. El conde se topó con el rechazo de su ahora familia política. Pero no por su diferencia de edad, sino porque entonces Lecquio era uno de los personajes más populares de la prensa del corazón, con varios escándalos sonados, incluida la polémica portada de Interviú Mar Flores. Sin embargo, contra viento y marea, la pareja consolidó su amor. En 2007 rompieron, pero año y medio después volvieron y acabaron casándose.

Colaboradora de la revista '¡Hola!'

La boda se celebró el 15 de noviembre de 2008 se casaron en la finca privada Coto de San Bernardo que Eduardo Sánchez Junco, director de ¡Hola!, poseía en Sacramenia (Segovia). La relación con la citada revista del corazón es muy estrecha. Y así sigue siendo. Licenciada en Comunicación, María es colaboradora de ¡Hola!. En concreto, tiene un canal llamado 'La red social de María', en el que realiza entrevistas y aborda diferentes temas.

La pareja reside a las afueras de Madrid y lleva una vida tranquila junto a su hija Ginevra Ena. Los veranos los pasan en Galicia, debido a los orígenes de su familia. María es poco amiga de la exposición pública, aunque ha acompañado a su marido Alessandro en diversos eventos.

Sin embargo, se muestra muy discreta y nunca se ha pronunciado sobre las polémicas del conde. Uno de los momentos más duros de la pareja tuvo lugar con el fallecimiento de Aless, el hijo de Lecquio con Ana Obregón que perdió la vida a causa de un cáncer. María, que se llevaba de maravilla con el joven, se volcó con su marido.

La entrevista de Antonia Dell'Atte en 'El País' generó un enorme revuelo. Relató el «infierno» vivido durante su matrimonio con el conde, en el que sufrió «insultos, vejaciones y golpes», además de una patada cuando estaba embarazada. La exmodelo italiana se mostró eufórica con la noticia de su cese de Mediaset. «Contentísima, contentísima... ¡38 años!», afirmó durante una llamada en el programa 'No somos nadie'.