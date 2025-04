María Monfort, pareja de Jorge Martín: «Ahora vamos a hacer lo que podamos...»

Leire Moro Miércoles, 16 de abril 2025, 09:29 | Actualizado 09:41h. Comenta Compartir

Tras el grave accidente que sufrió Jorge Martín durante el Gran Premio de Catar, en el que se rompió once costillas, su pareja, María Monfort, intenta separarse de él lo menos posible. Así lo ha contado la influencer en sus redes sociales. «No nos dejan pasar la noche en el hospital».

Lo primero que ha expresado la joven es el agradecimiento a todas las personas que se han preocupado por saber cómo está pasando ella este trago. «Me preguntáis por mí, por cómo va todo. Gracias, intento contestar cuando puedo, pero cuando estoy en el hospital estoy a otras cosas», expresaba la influencer. En alguna de las historias que ha publicado, se le puede ver junto al vigente campeón del mundo en Moto GP pasando el tiempo con juegos de mesa.

Pero cuando llega la noche, las visitas no pueden permanecer en el hospital y vuelve al hotel. María, según ella misma ha expresado, ha tenido mucha suerte y su familia también había acudido a Doha a ver el Gran Premio y pasar unos días. «En cuanto llego al hotel, me voy con mi familia a jugar a cartas o a cenar por ahí. Hacemos lo que sea y me distraigo muchísimo».

La novia de Martín ha reflexionado sobre la actitud con la que está abordando el accidente. «Esta situación no se la deseo a nadie, pero creo que la actitud con la que lo estoy llevando es la de no pensar a largo plazo. Ahora cada día vamos a hacer lo que podamos. Esta actitud está haciendo que todo sea más liviano, que en la cabeza no se metan malos pensamientos».

María es una conocida influencer que acumula más de 100.000 seguidores en Instagram. Es natural de Ibiza pero tiene raíces vascas. También es nieta del conocido empresario y expolítico balear, Abel Matutes -fue ministro de Asuntos Exteriores entre 1996 y 2000 con Aznar-. En concreto, es hija de Carmen Matutes, también reconocida empresaria.Para más información puedes pinchar aquí.

