María Jesús Montero sobre el piso en el que vive en el Ministerio: «No me gusta, estoy rodeada de cuadros de los Borbones»

María Jesús Montero protagonizó este domingo 'Lo de Évole'. Un programa con doble capítulo en el que la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, además de abordar la actualidad política y tratar asuntos peliagudos como el escándalo de Ábalos, desveló detalles desconocidos de su vida personal. Entre ellos, le contó a Jordi Évole que vive en un piso en el Ministerio en el que no se siente demasiado a gusto. «Es un lugar algo incómodo», señaló la dirigente sevillana.

Se trata de una vivienda en la que tiene que residir por el cargo que ostenta, pero no le gusta «cómo está decorada» porque «parece un palacio». «Estoy rodeada de cuadros de los Borbones, porque en el Ministerio están las obras de El Prado, la Real Casa de Aduanas, que es el propio Ministerio...», afirmó entre risas a la vez que confesó no hacer vida social en Madrid.

«Es una de las grandes añoranzas que tendré cuando me vaya de Madrid, el no haber disfrutado de la ciudad, de los espectáculos...», reconoció la ministra, quien destacó que trabaja «muchísimo», por lo que su vida en la capital «es una cosa aburridísima».

Asimismo, el periodista catalán le preguntó por su vida familiar. Montero no tuvo reparo en contar que tiene pareja y que está separada del padre de sus hijas. Sin embargo, la relación es amistosa y muy estrecha y, de hecho, aseguró que es «su mejor amigo». «Nos separamos para seguir queriéndonos. Es un apoyo esencial y nos queremos muchísimo«, apuntó.

La ministra de Hacienda también contó que con su ex, que siempre ha sido afín a la izquierda -vota a Sumar y antes a Izquierda Unida-, hablaba y habla mucho de política. Se definió como «adolescente rebelde» y tras asegurar haber pertenecido a «esa generación de jóvenes que se acercaron a la iglesia con un cura rojo», desveló que se casó con el padre de sus por la iglesia, a pesar de que él no es cristiano. «Yo canté al final de mi boda 'El pueblo unido jamás será vencido'. Había personas comunistas, personas que se quedaron en la puerta porque no compartían la ceremonia y cuando escucharon la canción, entraron», recordó, a lo que añade que ella siempre se ha sentido «más cómoda» en esa «iglesia abierta y vinculada a la izquierda».

La relación con sus padres fue otro de los asuntos personales que se tocaron en la entrevista: «Se querían muchísimo; había gestos de respeto del uno hacia el otro, y cuando mi padre falleció, se quedó una sensación de vacío», relató. «Mi madre se casó muy joven, y mi padre se llevaba con mi madre 11 años, y al final de su vida hubo que cuidarlo, y mi madre y todos a una cuidamos de él con cariño. Mi padre se apagó como una velita, no tuvo una enfermedad brusca», rememoró Montero, quien confesó que ella se perdió »la parte de la pandemia«, en la que no pudo estar con él.