El homenaje entre lágrimas de María Casado a David Cantero: «No me dejen solita» Este sábado, la periodista se encontraba sola en el plató de Telecinco

A. Mateos Sábado, 8 de marzo 2025, 16:40 | Actualizado 16:57h.

María Casado ha vivido esta mediodía el que ha sido uno de sus días más difíciles al frente de los informativos. La veterana periodista, que fichó en septiembre por Telecinco, se ha visto hoy completamente sola en el plató. A su lado no estaba David Cantero, como venía sucediendo hasta ahora.

Mediaset y Cantero acordaron esta semana la finalización de su vinculación contractual de manera repentina tras 15 años juntos, y hoy Casado ha querido homenajear a su compañero. Con una chaqueta rosa -con guiño al 8M- y una corbata negra ha salido a presentar los informativos.

.@MariaCasado_TV se despide entre lágrimas y con la voz entrecortada de David Cantero: "Disfruta de la vida como tú sabes" > https://t.co/eZZ4Ep7hJ3 pic.twitter.com/3IaFCkjFtZ — Informativos Telecinco (@informativost5) March 8, 2025

La intrahistoria del look lo ha desvelado la propia periodista al término de los informativos. «Hoy es una despedida poco habitual, ya lo ven. Estoy sola. No sé si se han fijado y se han dado cuenta de quién es esta corbata... No está hoy conmigo... es de David (Cantero). Hoy tenía la necesidad de sentirlo cerquita», ha dicho con la voz entrecortada.

Casado se ha deshecho en elogios hacia Cantero. «David es un señor, un caballero. Se ha despedido como él hace siempre, en silencio, casi de puntillas. En eso somos bastante iguales», decía mientras empezaba a emocionarse. «Hoy ha sido un día difícil para mí. Solo quiero decirle que le quiero mucho y que le echo mucho de menos». Ya estaba rota de la emoción.

La periodista transmitió a Cantero el cariño de toda la redacción de los 'Informativos Telecinco', y también el de todo el público. Y pidió emotivamente a la audiencia que «no me dejen solita».

La nota llamativa del homenaje de Casado llegó en el último mensaje a Cantero. «David, que disfrutes de la vida como tú sabes y que aquí tienes unos amigos. A ti te voy a ver en los bares», afirmó, como si el periodista fuese a dejar la profesión, tal y como se rumoreó. Cantero, que tiene 64 años, sin embargo, niega que su marcha se deba a una prejubilación, tal y como se había especulado. Ha asegurado en las últimas horas que aún tiene «mucha mecha» y que «nunca es tarde para nuevos proyectos profesionales».

El otro protagonista de la historia, David Cantero, no ha tardado en reaccionar al bonito homenaje de Casado, y en su perfil de Instagram le ha dedicado unas emotivas palabras: «Me ha partido el corazón... me ha impactado muchísimo, a mi y mi familia… No puede ser más elegante, amorosa, emocionante, valiente y sincera… ¡Es la mejor despedida que se pueda desear!».

Entre Casado y Cantero existe una química especial que traspasa las pantallas. Ahora será ella quien presente en solitario los informativos del sábado y domingo. «María has tenido que pasar un momento muy muy complicado en directo delante de la cámara, ¡¡eres única!! Te quiero muchísimo», ha escrito Cantero, que también ha querido tener unas bonitas palabras con el resto de su exquipo: «Os quiero mucho compañeras y compañeros, os voy a echar infinito de menos… Gracias infinitas de todo corazón, me habéis emocionado muchísimo».

