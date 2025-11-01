María Casado se pone una careta de 'Scream' y da un susto en pleno directo La periodista ha vuelto a sorprender con una broma a su compañera Carmen Corazzini

Silvia Osorio Sábado, 1 de noviembre 2025, 17:40 Comenta Compartir

María Casado ha vuelto a sorprender a la audiencia de Informativos Telecinco. Y un buen susto se ha llevado su compañera Carmen Corazzini. La periodista se ha puesto este sábado una careta de 'Scream' y, aprovechando una información sobre el fervor que Halloween causa entre los niños y jóvenes españoles, ha entrado en el plató, en pleno directo, vestida de esta guisa.

Su compañera no lo sabía y no ha podido evitar asustarse delante de las cámaras. La broma ha provocado la risa de su autora y también la de Corazzini, quien ha explicado que María llevaba «toda la mañana» con sustos de este tipo.

.@MariaCasado_TV asusta a Carmen Corazzini en pleno directo por motivo de Halloween: "¡Lleva así toda la mañana!" > https://t.co/wf4xqmEY00 pic.twitter.com/Q7retjpuOM — Informativos Telecinco (@informativost5) November 1, 2025

Carmen ha exclamado un «¡ostras!» y ha pegado un pequeño bote que no ha pasado inadvertido en las redes sociales. Lo que no se esperaba es que en pleno directo también se atreviese.

No es la primera vez que 'Informativos Telecinco fin de semana' trata de sorprender a los espectadores. Cabe recordar que el pasado mes de marzo, Casado cogió un micrófono y se lanzó a cantar una de las canciones más famosas de Los Pecos con un karaoke que dejó atónita a la audiencia. «Pierdan la vergüenza», afirmó la comunicadora.

Temas

Halloween

Telecinco

Audiencias