María Casado abandona el plató de 'Informativos Telecinco' en pleno directo La presentadora tuvo que ausentarse cinco minutos

Martes, 23 de septiembre 2025

María Casado tuvo que abandonar durante varios minutos el plató de 'Informativos Telecinco' en pleno directo. Sucedió el domingo. La presentadora, a eso de las 21.15 horas, se sintió indispuesta por un atragantamiento.

«Son dos en Galicia, en Lugo y Ourense, tres en Extremadura, en la provincia de Cáceres…», informaba Casado. Al acabar la frase, que finalizó con un «y ya de menos alcance... Discúlpenme», empezó a toser y no pudo articular palabra.

Un pequeño incidente que se solucionó en pleno directo dando paso a su compañera Carmen Corazzini, que le sustituyó para que la escaleta del informativo siguiera su curso.

Durante un momento hubo cierta descoordinación. Y es que, mientras que la periodista trataba otra noticia, realización seguía mostrando imágenes de los fuegos.

Casado estuvo fuera del plató alrededor de cinco minutos. Después volvió a la mesa, muy seria y con la voz algo tomada. Sin hacer alusión a lo ocurrido, continuó con su trabajo.

