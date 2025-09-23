El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

María Casado abandona el plató de 'Informativos Telecinco' en pleno directo

La presentadora tuvo que ausentarse cinco minutos

B. V.

Martes, 23 de septiembre 2025, 09:00

María Casado tuvo que abandonar durante varios minutos el plató de 'Informativos Telecinco' en pleno directo. Sucedió el domingo. La presentadora, a eso de las 21.15 horas, se sintió indispuesta por un atragantamiento.

«Son dos en Galicia, en Lugo y Ourense, tres en Extremadura, en la provincia de Cáceres…», informaba Casado. Al acabar la frase, que finalizó con un «y ya de menos alcance... Discúlpenme», empezó a toser y no pudo articular palabra.

Un pequeño incidente que se solucionó en pleno directo dando paso a su compañera Carmen Corazzini, que le sustituyó para que la escaleta del informativo siguiera su curso.

Durante un momento hubo cierta descoordinación. Y es que, mientras que la periodista trataba otra noticia, realización seguía mostrando imágenes de los fuegos.

Casado estuvo fuera del plató alrededor de cinco minutos. Después volvió a la mesa, muy seria y con la voz algo tomada. Sin hacer alusión a lo ocurrido, continuó con su trabajo.

