María Amores, mujer de Ion Aramendi, sale en defensa de Anabel Pantoja: «Es muy feo, está destrozada»

La influencer María Amores, mujer del presentador Ion Aramendi, ha salido a través de sus redes sociales en defensa de Anabel Pantoja, investigada junto a su pareja como posibles responsables de un presunto delito de lesiones imprudentes sufridas por su bebé, ingresada entre el 11 y el 27 de enero en el Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. «Estoy muy impactada con las noticias que ha habido de Anabel Pantoja. No me he metido porque es muy peliagudo... pero no significa que no me importen. Han dicho que Pantoja está siendo investigada por un posible maltrato a su bebé por las lesiones... Pero es un protocolo. Si tiene una quemadura, investigan si le has quemado. Lo mismo con un golpe, pero es un protocolo», defiende.

Amores asegura que «es muy feo». «Es el amarillismo de toda la vida. No dices mentiras, pero las amarilleas. Es como si fueran medio culpables. Feísimo», continúa en uno de los dos vídeos al respecto que ha subido a su cuenta de Instagram. «Anabel es una tía que la conocemos. Es transparente. El menor tiene que estar protegido por encima de todo, pero esto no es una investigación. Es un protocolo. Es feísimo, me ha roto el corazón. La he visto destrozada. Para ella lo más importante es que el bebé esté bien. Todo esto se pasa», zanja la esposa del presentador vasco de 'Gran Hermano'.

«Situación injusta»

Precisamente, la propia Pantoja ha denunciado que sufre una «situación injusta» tras la apertura de diligencias previas por parte del juzgado.En un mensaje en Instagram, la colaboradora ha explicado que el pasado 9 de enero su bebé sufrió «una crisis puntual» por la que fueron «directamente» al hospital. Tras salir del ingreso, regresaron a casa, si bien ha afirmado que el hospital activó un «protocolo rutinario» y los médicos pasaron el parte. «Se nos comunica y se nos cae el mundo al suelo porque decimos, ¿cómo puede ser? ¿Qué ha pasado?», ha desvelado.

Después, según la versión de Anabel Pantoja, fueron al juzgado para colaborar y contar «la única verdad», sin defenderse «absolutamente de nada». «Lo único que hemos hecho es amar, cuidar, intentar salvar y proteger todo lo que tenga que ver con Alma», ha dicho, en referencia a su hija.

Pantoja ha lamentado las filtraciones y «barbaridades» que se han publicado en medios de comunicación, a la vez que ha insistido en que se le está acusando a ella y a su pareja de actos que no han cometido. «Estamos deseando seguir colaborando y que toda esta pesadilla termine para estar en casa felices los tres y poder vivir nuestra vida», ha concluido.

Apertura de diligencias

El Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria confirmaba este jueves la incoación de diligencias previas desde el 21 de enero a Anabel Pantoja y su pareja como presuntos responsables de un delito de lesiones imprudentes, que estuvo ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria entre los días 11 y 27 de enero.

Según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un comunicado, la intervención de la justicia está motivada por la remisión de oficio desde el centro hospitalario al juzgado de guardia de un parte de lesiones sobre el estado de la menor, fechado a 17 de enero.

El contenido de este informe señalan que fue ratificado por un peritaje médico forense. Actualmente, indican, la investigación persigue «aclarar las causas y el mecanismo de producción de lesiones apreciadas en la bebé» con el fin de protegerla y «considerando únicamente su interés superior».

El Juzgado de Las Palmas de Gran Canaria no acordó ninguna medida cautelar, tras tomar declaración a los progenitores, ni en lo que se refiere a la situación personal de los investigados ni sobre la tutela de la bebé. La investigación continúa su curso, teniendo las actuaciones carácter reservado.

