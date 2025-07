María Amores, el escalofriante relato de su último parto: «Me despierto sin Marieta, sin Ion y llena de cables»

Leire Moro Martes, 29 de julio 2025, 16:43 | Actualizado 17:10h. Comenta Compartir

La maternidad en las redes sociales tiende a idealizarse y es habitual que muchas mujeres cuenten los detalles más dulces del embarazo, el parto y los primeros meses. Una tendencia que empieza a cambiar y cada vez son más las madres que se animan a contar los obstáculos y peligros que se han encontrado en ese proceso.

Este ha sido el caso de María Amores. Coincidiendo con el tercer cumpleaños de su pequeña Marieta, la mujer de Ion Aramendi se ha atrevido a hablar abiertamente de lo complicado y traumático que fue el parto, en el que estuvo a punto de perder la vida.

«Hace tres años cumplía 40 semanas de embarazo. Tenía 45 años y, por protocolo, me tenía que presentar en La Paz a parir, aunque Marieta no dé señales de querer salir», comienza a compartir en una serie de historias en Instagram en las que relata con detalle cómo fue todo.

Explica que al llegar al hospital le pusieron los monitores, pero que la pequeña seguía sin dar señales de querer salir. «Tardé un día entero en reaccionar y sentirme 'un poco' de parto. Menos mal que Ion me hace más amena la vida», continúa Amores.

En ese momento todavía pensaba que, al ser su tercer parto, todo «sería un paseo». «Ingenua de mí. La cosa se complicó bastantito», reflexiona. Todo se torció en el momento del alumbramiento; después de estar un buen rato empujando, con muchos médicos alrededor, la jefa del servicio de La Paz decidió enviarla al quirófano. «Marieta venía mirando para arriba, parecía grande y se encajaba», relata María.

«Intentaron parto con aparatos y finalmente decidieron cesárea. Oigo: 'Aquí está Marieta, sí que es grande, madre mía, menudo lechoncito'», describe con sinceridad. Y es justo después de ver a la pequeña por primera vez cuando las cosas se complican. «De repente locura, ruidos, nerviosismo, echan a la niña y al padre del quirófano, mucho frío, miedo y me voy a negro».

Cuenta que tras varias horas se despierta sola y llena de cables «sin Marieta, sin Ion» y que ese es uno de los «peores momentos de su vida». María relata con todo detalle qué es lo que le pasó: «Me explican que estoy en observación. Que se me reventó el útero. Me han metido un globo dentro. Que no me puedo mover. Que he perdido mucha sangre y que la niña está con su padre».

Sin poder asimilar todo lo que le ha pasado, es una señora de la limpieza la que se da cuenta de que no para de llorar. Esta mujer llama la atención de las enfermeras, que deciden avisar a los médicos para que permitan a Ion llevarle a Marieta porque no se podía creer que «estuviera bien». «Quería verla, estar con ella, olerla y no separarme jamás».

Pero los médicos le explican la gravedad de su estado y que «lo importante en ese momento es su recuperación». De hecho, en ese momento es cuando María Amores escucha que ha estado en una situación muy grave: «Viene un médico y me dice que estoy grave. Que he estado unos segundos en quirófano 'ahí ahí'». Aun con todo esto, insiste en ver a su hija y finalmente lo consigue. A partir de ese momento, explica que su recuperación fue «vertiginosa» y que en menos de un día le mandaron a planta junto a Marieta y a Ion.

Pero en este hilo de historias no solo habla de uno de los momentos más duros de su vida, aprovecha también para poner en valor el papel que jugó su marido durante esos días. El presentador se comportó como cabe esperar en una situación así. «Su padre se encargó de ella solito desde el minuto 1 sin saber muy bien cómo iba a ir la cosa conmigo. Estuvimos varios días allí porque yo no me podía mover y necesitaba transfusiones, y él fue madre y padre. Un 10».

También ha tenido palabras de agradecimiento para el hospital público, al que aconseja ir en caso de esperar un parto complicado. «Tengo que decir que en La Paz se portaron increíble con nosotros. Si prevés un parto difícil por edad o por lo que sea, no lo dudes, un hospital público de referencia es la mejor opción».