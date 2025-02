María Amores acalla las críticas por su vídeo más escatológico con Ion Aramendi: «El sentido del humor...»

G. Cuesta Miércoles, 26 de febrero 2025, 20:12 Comenta Compartir

«Nos gaseamos pero no juzgamos». La influencer María Amores, mujer de Ion Aramendi, ha salido al paso ante los comentarios de aquellos que no han «pillado» su broma más escatológica junto al presentador. Se trata de un pequeño vídeo de Instagram en el que la pareja se 'gasea' en la cama. El comunicador acaba escapando tras llevarse la mano en la nariz mientras simula una arcada.

«Es que es difícil el sentido del humor... Haces una gracia y la gente ni la pilla. El 'reel' de los pedos no es escatológica porque me haga gracia un pedo o una caca. Creo que los pedos son muy importantes para la salud. Como no te tires pedos... los gases son muy peligrosos y provocan muchos dolores», reflexionaba la creadora de contenido en unas publicaciones posteriores a raíz de algunas críticas recibidas.

El motivo por el que Amores decidió hacer este vídeo es la tendencia 'escuchamos pero no juzgamos', que circula por redes sociales. Consiste en que dos personas de confianza (amigos, parejas, familiares...) confiesen un pensamiento un tanto comprometido sobre la otra persona sin que ésta pueda intervenir. «Es una parodia, imitarlo en todo burlesco», se justificaba la influencer.

«Con lo que me gusta y me siento bien es con inventarme cosas, teniendo creatividad. Lo intento y le doy a la cabeza, aunque a veces no haya un buen resultado. Ese tipo de tendencias no me gusta y lo estuve hablando con Ion», continuaba. «En pareja, cuando llevas como un mes no se te ocurre hacer caca en la casa de la otra persona. Cuando eres mayor, ya lo entiendes. Son cosas biológicas, otra cosa es ser un maleducado. Tener más pudor o menos. Cuando ya llevas más tiempo, te tiras un pedo o al revés y no te vas a juzgar. Esa es la parodia. Nosotros nos gaseamos mucho más que nos juzgamos», sentenciaba.