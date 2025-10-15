Marcos Llorente insiste en los beneficios de las gafas amarillas: «No es una moda biohacker. Es una necesidad si vives lejos del sol» El futbolista del Atlético de Madrid se ha mostrado molesto con las críticas a su modo de vida

Tras el revuelo mediático por sus gafas amarillas y sus curiosos hábitos supuestamente saludables, Marcos Llorente se ha pronunciado este miércoles en su perfil de Instagram. El jugador del Atlético de Madrid ha querido «aclarar» los motivos que le han llevado a seguir algunas rutinas y creencias que han dado mucho de que hablar en los últimos días.

«Me paso por aquí para aclarar el tema de las gafas porque veo mucha gente que no entendió nada… o quizás nunca lo hará. Y está bien. No todos están listos para cuestionar lo que les enseñaron. Si no te interesa tu salud, puedes seguir deslizando», comienza diciendo.

El futbolista se muestra molesto por las reacciones surgidas estos días a su modo de vida, incluso, por parte de expertos que aseguran que no hay pruebas científicas de que las gafas amarillas, las luces rojas por la noche en casa o salir descalzo a 0 grados aporten beneficios a la salud humana. «Nada de lo que comparto me lo invento. No es una «opinión personal». Es biología (la de verdad). Solo hay que leerla. Así que si te molesta lo que digo, discútelo con ella», afirma.

Con un tono bastante serio, Llorente insiste en los beneficios de las gafas amarillas: «Yo utilizo gafas con cristales amarillos (especiales) durante el día cuando estoy en interiores. Y por la noche, si salgo o estoy expuesto a luces artificiales, uso gafas con cristales rojos. ¿Por qué? Porque protejo mi biología. Porque la luz azul, fuera de su contexto natural (el día), es un tóxico. Y no lo digo yo, lo dicen tus mitocondrias cuando dejan de producir energía como deberían», arguye.

Según explica, «tu retina y tu piel tienen receptores que detectan la luz y sus colores. Tu cuerpo la usa para encender o apagar procesos biológicos esenciales. Si le das una señal equivocada como una pantalla a las 10 de la noche o un foco LED blanco mientras cenas, el cuerpo responde mal. Punto. No hay debate ahí».

El jugador madrileño asegura en su publicación que «lo más grave ocurre por la noche, cuando alteras tu producción natural de melatonina. Y quizá pensás: «Bah, melatonina… ¿qué importa?». Bueno, resulta que importa todo. La melatonina no solo te ayuda a dormir», apunta para a continuación enumerar sus bondades:

- Mantiene el voltaje celular y regula los canales iónicos de calcio y potasio (cáncer).

- Inhibe el efecto Warburg, es decir, que con suficiente melatonina, el cáncer no puede proliferar.

- Inhibe la aromatasa, bloqueando rutas relacionadas con el cáncer de mama.

- Junto con la melanina, es el antioxidante más potente del cuerpo.

- Es antiinflamatoria y potencia el sistema inmune.

- Regula tus relojes biológicos.

- Controla los dos programas celulares clave: autofagia (limpieza celular) y apoptosis (muerte celular programada). Eso previene el cáncer y enfermedades neurodegenerativas.

Llorente finaliza con un alegato en favor de las gafas amarillas y de los beneficios del sol -cabe recordar que es un defensor del callo solar-. «Usar gafas que filtran la luz artificial no es una moda biohacker. Es una necesidad si vives atrapado en ambientes modernos, lejos del sol, rodeado de pantallas y luces LED».