El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Sigue la jornada de huelga pro-Palestina: tráfico cortado en el Sagrado Corazón por la concentración de GKS

Marcos Llorente insiste en los beneficios de las gafas amarillas: «No es una moda biohacker. Es una necesidad si vives lejos del sol»

El futbolista del Atlético de Madrid se ha mostrado molesto con las críticas a su modo de vida

S. O.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:02

Comenta

Tras el revuelo mediático por sus gafas amarillas y sus curiosos hábitos supuestamente saludables, Marcos Llorente se ha pronunciado este miércoles en su perfil de Instagram. El jugador del Atlético de Madrid ha querido «aclarar» los motivos que le han llevado a seguir algunas rutinas y creencias que han dado mucho de que hablar en los últimos días.

Noticias relacionadas

El futbolista de la selección que dice que «nos fumigan»: «Miro al cielo y estos cielos no los había visto nunca»

El futbolista de la selección que dice que «nos fumigan»: «Miro al cielo y estos cielos no los había visto nunca»

Laporte se une a la moda de las gafas amarillas de Marcos Llorente

Laporte se une a la moda de las gafas amarillas de Marcos Llorente

Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Llorente y Laporte

Esto dice la ciencia sobre las gafas amarillas que llevan Llorente y Laporte

«Me paso por aquí para aclarar el tema de las gafas porque veo mucha gente que no entendió nada… o quizás nunca lo hará. Y está bien. No todos están listos para cuestionar lo que les enseñaron. Si no te interesa tu salud, puedes seguir deslizando», comienza diciendo.

El futbolista se muestra molesto por las reacciones surgidas estos días a su modo de vida, incluso, por parte de expertos que aseguran que no hay pruebas científicas de que las gafas amarillas, las luces rojas por la noche en casa o salir descalzo a 0 grados aporten beneficios a la salud humana. «Nada de lo que comparto me lo invento. No es una «opinión personal». Es biología (la de verdad). Solo hay que leerla. Así que si te molesta lo que digo, discútelo con ella», afirma.

Con un tono bastante serio, Llorente insiste en los beneficios de las gafas amarillas: «Yo utilizo gafas con cristales amarillos (especiales) durante el día cuando estoy en interiores. Y por la noche, si salgo o estoy expuesto a luces artificiales, uso gafas con cristales rojos. ¿Por qué? Porque protejo mi biología. Porque la luz azul, fuera de su contexto natural (el día), es un tóxico. Y no lo digo yo, lo dicen tus mitocondrias cuando dejan de producir energía como deberían», arguye.

Según explica, «tu retina y tu piel tienen receptores que detectan la luz y sus colores. Tu cuerpo la usa para encender o apagar procesos biológicos esenciales. Si le das una señal equivocada como una pantalla a las 10 de la noche o un foco LED blanco mientras cenas, el cuerpo responde mal. Punto. No hay debate ahí».

El jugador madrileño asegura en su publicación que «lo más grave ocurre por la noche, cuando alteras tu producción natural de melatonina. Y quizá pensás: «Bah, melatonina… ¿qué importa?». Bueno, resulta que importa todo. La melatonina no solo te ayuda a dormir», apunta para a continuación enumerar sus bondades:

- Mantiene el voltaje celular y regula los canales iónicos de calcio y potasio (cáncer).

- Inhibe el efecto Warburg, es decir, que con suficiente melatonina, el cáncer no puede proliferar.

- Inhibe la aromatasa, bloqueando rutas relacionadas con el cáncer de mama.

- Junto con la melanina, es el antioxidante más potente del cuerpo.

- Es antiinflamatoria y potencia el sistema inmune.

- Regula tus relojes biológicos.

- Controla los dos programas celulares clave: autofagia (limpieza celular) y apoptosis (muerte celular programada). Eso previene el cáncer y enfermedades neurodegenerativas.

Llorente finaliza con un alegato en favor de las gafas amarillas y de los beneficios del sol -cabe recordar que es un defensor del callo solar-. «Usar gafas que filtran la luz artificial no es una moda biohacker. Es una necesidad si vives atrapado en ambientes modernos, lejos del sol, rodeado de pantallas y luces LED».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  2. 2

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  3. 3 La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  4. 4 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  5. 5 La plaga de la lagarta peluda acaba con un bosque de 7.000 pinos en Bermeo
  6. 6

    Alarma por disparos desde un coche en marcha ocupado por encapuchados en Otxarkoaga
  7. 7

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  8. 8

    Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika
  9. 9

    La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria
  10. 10 Osakidetza agota las vacunas para el herpes zóster y restringe su indicación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Marcos Llorente insiste en los beneficios de las gafas amarillas: «No es una moda biohacker. Es una necesidad si vives lejos del sol»

Marcos Llorente insiste en los beneficios de las gafas amarillas: «No es una moda biohacker. Es una necesidad si vives lejos del sol»