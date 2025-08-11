El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

¿Se marcha Carmen Lomana de 'Espejo Público'?

La socialité deja en el aire su futuro en el programa de Susanna Griso

A.M.

Lunes, 11 de agosto 2025, 08:53

El futuro de Carmen Lomana parece estar lejos de 'Espejo Público'. La socialité ha hablado en los días posteriores a su 77 cumpleaños y ha dejado la puerta abierta a un adiós al programa para la próxima temporada que comienza en septiembre. «No sé si seguiré o no», ha asegurado en 'El Español'.

Lomana confiesa que debe ir «quitándose algunas cosas» porque «no me da la vida con la cantidad de trabajo que tengo en Instagram». Además de colaborar en 'Espejo Público', la empresaria también participa en 'Buenos días, Madrid' (Telemadrid), 'Y ahora, Sonsoles' (Antena 3), Cope y Kiss FM.

La socialité está feliz tras celebrar su aniversario rodeada de amigos y familia en Marbella. La fiesta de cumpleaños tuvo de todo; hasta un grupo de mariachis amenizó la reunión.

«Llevaría fatal no cumplir años. Lo único constante en tu vida es que vas a morir y que vas a cumplir años. Yo estoy feliz con mis años, sobre todo dando gracias a la vida y a Dios porque estoy superbien», confesó en la entrevista.

Entre los próximos compromisos de Lomana está la gala Startlite, que se celebra en la ciudad marbellí. La empresaria también continuará ligada a la televisión y radio, donde ofrecerá su opinión sobre política, sociedad y corazón.

