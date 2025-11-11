Marc Márquez sobre la recuperación de su lesión: «Ahora mismo estoy en la zona peligrosa» El campeón del mundo de MotoGP habló en 'El Hormiguero' sobre cómo se encuentra tras la grave caída que sufrió hace un mes en Indonesia

Marc Márquez, recién coronado campeón del mundo de MotoGP 2025, visitó el martes el plató de 'El Hormiguero'. El piloto de Cervera, que ya suma nueve títulos mundiales -siete de ellos en la categoría reina-, se sentó con Pablo Motos para hablar de la recuperación tras su caída en el Gran Premio de Indonesia. Sufrió una lesión que le obligó a poner fin anticipado a la temporada.

.@marcmarquez93 sobre su última caída: “Lo bueno es que la lesión nueva no ha afectado a las antiguas y no me va a quedar ninguna secuela” #MarcMárquezEH pic.twitter.com/EgnoARmPhl — El Hormiguero (@El_Hormiguero) November 11, 2025

«Este año los seguidores hemos disfrutado más que nunca. Celebrando cada fin de semana, y de repente te caes sobre el hombro derecho que ya lleva cuatro operaciones», recordó Motos. «Fue una lesión injusta por el momento de celebración, pero viéndolo friamente ya estaba todo cerrado. Me hubiera fastidiado más ser campeón desde el sofá de casa», apuntó el entrevistado.

Hace ahora un mes, el piloto español tuvo que pasar por el quirófano para operarse de la fractura en el coracoides y la afectación de los ligamentos acromioclaviculares. Y, aunque en principio parecía menos grave, finalmente le ha obligado a perderse lo que resta de 2025. «Intentamos no operar durante los primeros cinco días, pero había riesgo de que la fractura se moviera. Me levante un domingo y la clavícula estaba fuera, así que tuvimos que operar». En los últimos días ha corrido el rumor de que se había encontrado un tornillo doblado en el hombro de Márquez. «Me hicieron una radiografía del brazo, que ya lleva muchas operaciones, vieron un tornillo doblado pero ese ya estaba de antes. De cuando me operé en 2019. Lo bueno es que la lesión nueva no ha afectado a las antiguas y no me van a quedar secuelas», detalló.

«Es más duro mentalmente que físicamente. Ahora mismo estoy en la zona peligrosa», apuntó. «La fractura no está consolidada pero te empiezas a encontrar bien y quieres hacer cosas. Te tienes que controlar muchísimo». En cuanto a su último triunfo, el vigente campeón de MotoGP aseguró que sintió «una explosión de emociones que no había sentido nunca. Me derrumbé. No tenía ni ganas de subirme a la moto».

Márquez confesó que hace unos años llegó a dudar de si mismo. Salió de Honda a finales de 2023 buscando respuestas. Pasó a competir con Ducati y un año después ya estaba pilotando la mejor moto de la parrilla en el equipo oficial italiano. «Decidí terminar la relación con Honda antes de tiempo para ir a la moto que estaba ganando. Quería saber si seguía siendo competitivo. Al final conseguí estar en la mejor moto y con el mejor equipo», contó. Sobre la relación con su hermano, Álex Márquez, el piloto de 32 años dijo que «este año nos ha unido más que nunca y nos hemos ayudado muchísimo. Eso sí, desde el principio pensé, 'este tío me lo va a poner difícil'», subrayó.