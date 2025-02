Marc Márquez confiesa cómo se lleva con Pecco Bagnaia: «Es un señor».

Joseba Fiestras Lunes, 17 de febrero 2025, 23:20 Comenta Compartir

Ocho veces campeón del mundo de motociclismo y con un carisma fuera de serie, Marc Márquez se acercó de nuevo a 'El Hormiguero' para contarle a Pablo Motos cómo ha sido su acogida como nuevo fichaje del Ducati Lenovo Team, el equipo oficial italiano, cuando queda ya muy poco para que comience el Mundial de Moto GP. «Me veo feliz y con mucha energía. Estoy en la mejor moto y en el mejor equipo. Si quiero luchar por el título, está en mis manos», declaraba. «Suben los jóvenes, pero intentaremos aguantar», remataba. El presentador le preguntaba por las negociaciones que hay que hacer. «Lo peor son las dudas porque cuando tomas una decisión de ese calibre, dudas. Lo que estaba por encima de todo era la salud mental. Sin salud mental no te puedes subir a 350 km por hora encima de una moto. Venía de tres años de muchas lesiones, Honda no tenía un proyecto ganador y salió de mí. Ahí no entran ni managers ni nada. Me senté con ellos y fue de mutuo acuerdo. Honda me ha dado mucho. Y yo no sabía si tenía sentido seguir compitiendo o no. No soy un piloto de desarrollar una moto, soy un piloto con mentalidad de intentar ganar. Les pregunté a ver cómo veían dejarme libre e irme a un equipo satélite para saber si podía seguir siendo competitivo. Y lo entendieron», explicó.

«Una decisión honesta para uno mismo la tienes que tomar egoístamente, mirando para ti. Llevaba doce años trabajando con ellos y son mis amigos, pero la prioridad era responderme a mí mismo si seguía siendo competitivo», insistía Márquez sincero. «Te tienes que exponer. Para mí el fracaso es no exponerte, no intentarlo. Y lo intenté, me salió bien, y ahora estoy en el mejor equipo, en el que yo quería, y con la mejor moto. Y está en mis manos intentar ganar otro Mundial o no», comentaba.

Pecco Bagnaia es uno de sus rivales, aunque ambos comparten grupo. «Si tú pones dos gallos en el mismo corral con veinte o 25 años, mal. Es una bomba. Pero con nuestra edad, es distinto. Aparte, él es un señor. Y los dos sabemos que en carrera cada uno va a mirar por sus intereses en lista, pero fuera de ella, sabemos diferenciar. Con veinte años no sabía diferenciar eso», descubría. «Hay unión dentro del equipo», zanjaba.

Era su cumpleaños y lo celebraron por todo lo alto. Son 32 años y hasta comió tarta para conmemorarlo, aunque la primera felicitación casi le mata. Se iba al gimnasio y su chica le dio un susto importante. Para compensarle le felicitaron Rafa Nadal, Joaquín, Marc Bartra, Carl Cox, Xavi Hernández, Carlos Sainz, Gerard Piqué y Carlos Alcaraz. «Vaya nivelazo», exclamaba el aludido. La experiencia es un grado y Marc lo nota. «Ahora piensas más. En la carrera de un deportista, maduras delante de las cámaras», afirmaba. Una de sus características es que está dispuesto a asumir riesgos en carrera que los demás no asumen. «Aprendes que no hace falta asumir los máximos riesgos en cada vuelta o entrenamiento. En una carrera hay cinco o seis vueltas que son las cruciales, ahí tienes que asumir riesgos si quieres ganar», reflexionaba. En su cabeza pasan muchas cosas. «Hay veces que, cuando acaba la carrera, pienso ¿qué coño has hecho aquí? ¿Dónde ibas? Siempre me ha gustado mucho pilotar por instinto», aseguraba.

Como cualquier ser humano, Márquez también tiene sus necesidades. «Normalmente, durante la carrera no te meas. A veces pasa que tienes que esperar 35 minutos en la parrilla de salida. Y no vas al baño. Y te quedan quince minutos aún para salir, y si te entras ganas, prefiero sacarlo», desvelaba. Más aprietos. «Cuando te entrevisté por primera vez, no bebías alcohol. ¿Y ahora?», cuestionaba Motos. Su invitado torcía el gesto y se reía. «Ahora empiezas con una Estrella Galicia y si te encuentras con la chispilla, pasas a una copa. Y vas viendo», manifestaba entre risas. Luego hablaron de bailes. El campeón se marcó una danza muy original en el podio. «Salió así. Y a partir de ese video, me pedían que bailara. Fue un momento de felicidad en el Gran Premio de Jerez y salió así», bromeaba.