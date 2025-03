Manuel confiesa lo que cobró en 'La Isla de las tentaciones': «Reventé mi relación por eso»

B. V. Lunes, 17 de marzo 2025, 19:30 Comenta Compartir

En televisión todo se mide por la audiencia. Los malos resultados no sirven. Por ello, cuando algo funciona a una cadena, apuesta al máximo por eso. Montoya se ha convertido en todo un personaje en Telecinco, y lo quieren aprovechar. Su paso por 'La Isla de las tentaciones' ha supuesto toda una revolución. Su descaro y expresiones han gustado al público, así que el andaluz fichó por 'Supervivientes'.

El caché de Montoya está en máximos. También el de Manuel González está en alza. Este joven fue el que llegó a acostarse con Anita, la novia del sevillano y se lió parda. Este y la chica también están en 'Supervivientes'.

Pero, ¿cuánto se cobra por ir a 'Supervivientes'? Manuel ha contado cuánto se llevó él por acudir al reality. La verdad que el joven no lo hizo por el dinero, sino por la oportunidad que le daba la televisión de hacerse popular y vivir de ello. Por ahora lo está consiguiendo. Pues bien, el chaval ha afirmado que ganó 760 euros. «Reventé mi relación, me expuse a España entera, por 760 euros», cuenta Manuel en el canal de 'Batmowli'.

Manuel ha contado también cómo se produjo su fichaje por el programa que ha catapultado su fama. Para la primera edición le llamaron, pero su novia se negó. A la segunda tampoco fueron y, por fin, a la tercera acudieron.

Lo que queda patente es que los concursantes no acuden al programa por lo que les van a dar, sino por lo que pueden generar en el futuro. Violeta Magriñán también contó cuánto cobró en su primera participación en 'Supervivientes'. Eran 2.500 euros a la semana. «Creo que fui la peor pagada de la edición», se lamenta.

Sin embargo, la concursante no cobró esos 2.500 euros íntegros. De ahí tenía que descontar el 20% que se llevaba su representante y pagar los impuestos. «Yo creo que se me quedaba en mil euros y por eso no comía, no me duché en tres meses y no cagué en tres meses. No volvería ni por diez veces lo que cobré en esa edición», dijo tajante.