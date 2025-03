Manuel Alejandro sorprende al desvelar quién le inspiró la primera canción que le escribió a Julio Iglesias

Joseba Fiestras Martes, 18 de marzo 2025, 23:16 Comenta Compartir

Es uno de los autores de canciones en español más importantes y bajo su pluma ha compuesto temas tan célebres como 'Yo soy aquel', 'Como yo te amo', 'Lo mejor de tu vida' o 'Soy rebelde'. A sus 92 años, Manuel Alejandro acudía a 'El Hormiguero' para presentar sus memorias, tituladas 'Vibraciones y elucubraciones de un escribidor de canciones'. «Le he cambiado la vida a muchos artistas», presumía el autor aludiendo a nombres como los de José Luis Rodríguez 'El Puma', Julio Iglesias, Raphael o Rocío Jurado. «Las canciones están escritas por la esencia, sin lugar a dudas. Cuando yo no tenía formación ninguna, hacía prácticamente las mismas letras que hago hoy. Y cuando, al principio, esa esencia está limpia, está sana, escribes mejor que Cervantes», definía el músico.

Alejandro vivió en Jerez durante sus primeros años, «y la letra del flamenco me inspiró, el 'quejío'. Cuando, por la noche, venían los gitanos y cantaban en las casas de los señoritos, después se paraban delante de mis balcones, ya borrachos, y cantaban sus seguidillas, sus soleares… y las letras me marcaron», recordaba ante Pablo Motos. Eso sí, trastadas de niño también hizo. «En aquella época, mis padres tenían poco dinero y les regalaron un saco de garbanzos. Y mi hermano José María y yo dijimos que seguro que había tiendas que compraban los garbanzos y los vendían de estraperlo. Fuimos a la hora de la siesta, cuando mis padres dormían, y usamos un maletín que llevaba mi padre a sus viajes. Hicimos varios viajes y en el tercero, bajando la escalera de mármol, se abrió el maletín y rodaron todos los garbanzos. Y como castigo, nos raparon la cabeza», rememoraba sonriendo.

Su primera canción se la escribió a Conchita, su primer amor. «Ella me abrió los ojos porque no fue un amor cumplido, no hubo éxito ninguno. Ella sabía que yo estaba enamorado de ella, y yo sabía que ella estaba enamorada de mí, y nos mirábamos, pero nada. Tendríamos catorce años. Y una vez, se la llevó la madre a un viaje. Era gente pudiente. Y cuando volvió, venía enganchada con un gallego», y le compuso una pieza desgarradora. En sus inicios, hizo de todo, hasta limpiar el Bernabéu, y trabajó de en el Picnic. «Era un bar que estrenó la primera salida de los armarios de homosexuales en Madrid, perseguidos por la dictadura. Los trataban como delincuentes», contaba.

Alejandro saltó a la fama de la mano de Raphael, con quien fue a Eurovisión dos veces. «Nos dijeron que si íbamos una tercera ganaríamos seguro, pero estábamos en América. Y ganó el 'La, la, la'. Una gran canción basada en la novena de Beethoven, ni más ni menos», evocaba el compositor que desvelaba que Natalia Figueroa le había dado buenas noticias sobre el estado de salud del cantante linarense. Motos quiso saber cómo hizo para escribirle a Rocío Jurado aquello de 'no siento nada cuando lo hago contigo'. «Porque eso lo sienten las mujeres. Yo lo he notado», bromeaba. «En el fondo, todas las canciones las hago pensando en mi mujer. Te tienes que figurar cualquier cosa que te pase, así es como la canción llega al público. Si no, no llegarían. Yo vivo cada canción. Lloro o río componiendo», desvelaba. Y dirigía la mirada a otra estrella. «A Julio Iglesias, como no le conocía, la primera canción que le hice fue 'Así nacemos', porque sabía que su padre era ginecólogo», declaraba Alejandro. Así que fue el padre de Julio el inspirador.