Manolo García confiesa a Broncano su modo de vida: «Me he quitado de todo, estoy en un rollo zen»

El cantante Manolo García entró como un fenómeno de masas al teatro de 'La Revuelta'. «Me pongo colorado», decía un tanto tímido ante tanto aplauso en uno de los recibimientos más calurosos de la historia del programa. Hasta le ofrecieron desde el público una palmerita. «No, no. El dulce es chungo... me he quitado de todo. Estoy en rollo zen. Solo como lechuga... y algún grillo del bosque. Poca carne porque comer cosas que huyen es muy chungo», explicaba al presentador David Broncano. A sus 70 años, sigue en plena forma sobre los escenarios.

García explicó que lleva una dieta «muy austera». Capricho ninguno. Antes de salir al escenario, el cómico explico que un día coincidió a su lado en una comida. «Ni se acordará. Estaba a su bola». Efectivamente. No llegaron a hablar. Fue después de una entrega de premios de los Premios Onda. El cómico aprovechó para agradecerle que le recordó que ya era «época de mandarinas». «También te recomiendo castañas. ¿Caquis? Mejor comer de aquí», aconsejaba el cantautor y líder de 'El último de la fila', banda que este 2026 regresa a los escenarios tras casi 30 años de parón.

Cumplió con la tradición del regalo. Calcetines de invierno y un libro para Grison y Castella. Y un juguete de una oveja que camina con cuerda para Broncano. «Lo he traído por la idea de la alimentación. Son importantes. Limpian montes, toda esta movida de los incendios... Soy de pueblo. Vivo en Barcelona, pero el mundo rural me interesa mucho. Conozco pastores y gente con pequeñas explotaciones. Lo pasan fatal, no se ganan casi la vida... hacen una labor magnífica y quiero reivindicarlo», resumía el cantante.

También le regaló un cuadro que pintó en el hotel el pasado martes. Era un paisaje de unas montañas. «Lo cuelgo en casa hoy mismo», agradecía Broncano. A cambio, Manolo se llevó un abrigo. Ya sumergidos en gustos musicales, el invitado explicó que escucha «clásicos de toda la vida». Dylan «hasta el aburrimiento», Van Morrison... «los setenteros». Broncano repescó las palabras de Leiva, que confesó que con el humorista que le gustaría tener la carrera de «Robe Iniesta y Manolo García». «Solo puedo decir que son palabras que se agradecen. Admiro mucho las personas capaces de empatizar y abrazar al mundo», reflexionaba el cantautor.

El músico barcelonés explicó cómo la generación de sus padres pasaban hambre en la época de posguerra y cómo se alimentaban «hasta cazando pajarillos». El autor de himnos como 'Insurreción' o 'Pájaros de barro acudió al programa a promocionar su nuevo trabajo, 'Drapaires Poligoneros'. Compositor, cantante, pintor, amante de las manualidades... García arremetió contra la IA y las Nuevas Tecnologías. «Pretenden que no hagamos nada. Nos vamos a volver locos. Tenemos que sentirnos útiles», reivindicaba. Solo fe una excepción. «Para la medicina. Para curar, paliar dolor... pero no máquinas para acumular fortunas. Ahora en los supermercados en vez de quince cajeras hay dos. Y te lo tienes que hacer tú. Yo ahí no vuelvo», confesaba.