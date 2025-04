Mamen Mendizábal: «Nos interesa es buscar la historia que hay detrás de las historias»

Joseba Fiestras Martes, 29 de abril 2025, 23:02 Comenta Compartir

Comprometida, incisiva y con voz propia en el periodismo televisivo, Mamen Mendizábal se ha consolidado como una de las periodistas más reconocidas. Desde sus inicios en la radio hasta su papel clave en La Sexta, su trayectoria es el reflejo de una carrera marcada por la valentía, el rigor informativo y la capacidad de conectar con el espectador. Su última aventura catódica, 'Anatomía De', estrena nueva temporada. El espacio, que combina entrevistas con los protagonistas de las historias, imágenes de archivo inéditas y detalladas reconstrucciones, recrea momentos de la historia de España. «El apagón es perfecto para mi programa porque hay tantas cosas en este momento que todavía no sabemos. Hay tantas preguntas… Lo que pasa es que me hace falta que pase un poquito de tiempo para que pueda hacer una 'Anatomía De', que repose», avanzaba.

«Lo que nos interesa es buscar la historia que hay detrás de las historias. Porque, normalmente, conoces las noticias cuando ocurren, hay un titular en todos los medios, pero mañana hay un terremoto y el apagón queda olvidado. Unas noticias tapan a otras. A veces, no contamos cómo acaban las cosas. Y hay veces que gente a la que consideras muy culpable sale absolutamente inocente, y todo lo contrario», reflexionaba la informadora sobre su formato. Una temporada que arranca con el caso Josep Maria Mainat. «La gran novedad aquí es que no hay cadáver, él ha sobrevivido. Es alucinante porque este hombre se mete en la cama y su mujer le dice que le va a poner una inyección para adelgazar. Y entra en un sueño profundo. Y a lo largo de la noche, su mujer recibe catorce veces el camino de la habitación al frigorífico, y prepara varias dosis letales. Aquello le lleva a un coma. Nos ha caído las imágenes de su cámara de seguridad. Los Mossos d'Esquadra fliparon cuando las vieron. Yo he descubierto algo haciendo este programa, si tú llamas en el último momento, ese intento de salvar la vida a la persona a la que intentabas matar, te exonera. No debería contarlo porque es mal consejo», revelaba Mendizábal.

Sobre Mainat, la periodista siguió opinando. «Me impresiona que alguien que es víctima de un intento de asesinato, siga queriendo a la persona que le ha intentado asesinar. Me impresiona que sea capaz de amar lo que fue su relación y a su mujer, por encima de la rabia y el dolor», comentaba. Y remataba: «Él es coherente y muy generoso con todo lo que dice sobre ella. La clave es que tiene dos hijos pequeños con la mujer que está ahora mismo en la cárcel. Y mide muy bien sus palabras».

Otro programa tratará el bulo que acabó con la vida de Miguel Bosé. «Le llevaban matando diez años. Cuando salió el Sida a la luz, nadie sabía bien lo que era, pero había un estigma claro: si lo tenías era porque eras homosexual o heroinómano. Se estigmatizó todo lo que tenía que ver con el Sida, se les hizo culpables de haber enfermado. O sea, que acusar a Miguel Bosé de tener Sida, era acusarle de ser homosexual y de ser drogadicto. O de todo junto. Y de merecérselo por ser distinto», recordaba la comunicadora. Durante un tiempo, después de un anuncio en la radio, al cantante se le dio por muerto. «Tuvo que dar la cara en un programa de Mercedes Milá porque, a pesar de que salió con Gabilondo y otros periodistas de renombre, hasta que la gente no lo vio en 'Queremos saber', no se lo creyó», evocaba.

Más historias, el enfrentamiento entre Ruiz Mateos y Miguel Boyer. «El mítico 'te pegó leche'. Ruiz Mateos era uno de los hombres más ricos de España. En sus manos tenía un gran poder bancario, pero no todo era trigo limpio. Y Boyer, desde el Gobierno de Felipe González, expropia Rumasa, que era su empresa. A partir de ese momento, Ruiz Mateos le convierte en objetivo de todos sus ataques. Primero, porque le tiene tirria por la expropiación, pero segundo porque se casa con Isabel Preysler y les persiguen las revistas del corazón. Y Ruiz Mateos se da cuenta de que, si les perseguía, las revistas le darían toda la cobertura para mantener vivo el escándalo Rumasa. Y hace de todo», contaba Mendizábal. «En vacaciones, alquiló un chalet al lado suyo y asaban sardinas todo el rato y ponían ventiladores para que les llegara el tufo. Y, para colmo, les ponían canciones de Julio Iglesias. Y hay muchas más cosas», zanjaba la comunicadora.

