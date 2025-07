Malú publica una foto sin maquillaje para responder a quienes la señalan por retocarse la cara

B. V. Martes, 29 de julio 2025, 10:52 Comenta Compartir

Opinar sobre el físico ajeno es una constante. Lo hace todo el mundo y, más, sobre los personajes famosos. Una de las últimas víctimas ha sido Malú, a la que han señalado de pasar por el quirófano. Por ello, la cantante, cansada de esos comentarios, ha publicado una fotografía de su rostro sin maquillaje.

La artista, de 43 años, niega que se halla retocado la cara. «¡Mi nuevo rostro! o el viejo… o el de siempre… ya no lo sé…», escribe en su Instagram, mientras muestra su cara limpia y sin rastro de maquillaje.

Los comentarios de su supuesta operación vienen por una fotografía que publicó Malú, en la que además comentaba sus vacaciones y la desconexión que le supuso esos días de descanso. Una imagen en la que muchos consideran que la artista ha sido sometido a tratamientos estéticos.

«¡Días maravillosos de desconexión! He comido, he reído, he bailado, he disfrutado de mi familia, he descansado, los más peques no han parado ni un minuto… ¡Han sido días muy felices para todos!», escribió la artista junto a su selfie.

