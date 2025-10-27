Mainat sobre la polémica salida de Risto de 'Operación Triunfo': «Me arrepiento de no haberle despedido en directo»

Marina León Lunes, 27 de octubre 2025, 17:50 Comenta Compartir

Josep María Mainat ha contado con todo lujo de detalles cómo se desencadenó uno de los momentos más polémicos de 'Operación Triunfo', la salida de Risto Mejide como miembro del jurado en 2009. El creador del formato, junto a Toni Cruz y Joan Ramón Mainat, acudió al podcast 'Vidas contadas' del periodista Enric Sánchez y desveló que el despido del publicista estuvo a punto de hacerse en directo.

El productor catalán contó que Risto Mejide le pidió ayuda. «Me dijo: 'Me tienes que ayudar porque yo puedo hablar, soy publicista y sé hablar, pero si no me das un argumento no sabré qué decir'». El fundador de la productora de televisión Gestmusic le dio alguna indicación a la hora de valorar a los concursantes, pero Risto decidió «subir el tono». «Vio que cuando metía caña triunfaba y empezó a desbarrar, pero a desbarrar mucho», opinó Mainat, porque «ya no se metía con el artista como jurado, sino con las luces, con el vestuario y con el programa», añadió.

La gota que colmó el vaso llegó en una gala en 2009 en la que Risto se atrevió a decirles a los telespectadores que cambiasen de canal: «Señores, pongan Antena 3, que es mucho mejor lo que dan ahora que esta mierda que hacemos aquí», dijo. «Esto lo hace cualquier otra persona del mundo haciendo su papel y queda fulminantemente despedido», apuntó Mainat. A la tensión acumulada se sumó una bronca entre Risto y Jesús Vázquez. El presentador le recriminó al miembro del jurado un comentario supuestamente homófobo. «Si Jesús Vázquez no hubiera reaccionado, hubiéramos salido nosotros a despedirlo. Teníamos una americana preparada para salir al escenario y decirle: 'Señor, queda despedido'. Siempre me he arrepentido de no haberlo hecho» confesó Mainat.