Lydia Lozano rompe con el universo 'Sálvame' y regresa a Telecinco La colaboradora, que desde la cancelación de 'La familia de la tele' había participado en varios programas de TVE, fichará por la cadena privada dos años después de su salida

Ya se conoce el motivo por el que Lydia Lozano no acompaña a Belén Esteban, María Patiño y demás colaboradores del antiguo 'Sálvame' en su nuevo programa, que se estrena este lunes en el Canal Quickie. Tras el fiasco de TVE -'La familia de la tele' no consiguió los resultados esperados y la cadena pública se lo cargó tras mes y medio de emisión-, la famosa periodista, una de las figuras más icónicas del magazín de Telecinco que marcó una época en la prensa del corazón, ha protagonizado un giro de guion que no ha pasado inadvertido.

Según ha adelantado 'Informalia', Lozano ha roto con La Osa Producciones y regresará a Mediaset dos años después de la abrupta y sonada cancelación de 'Sálvame'. La canaria seguía vinculada a TVE después del final de 'La familia de tele', pero ahora se ha conocido que fichará de nuevo por Telecinco para formar parte del equipo de '¡De viernes!', el espacio presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona, sucesor de 'Sálvame Deluxe', y también de 'El tiempo justo', el nuevo programa vespertino que va a presentar Joaquín Prat de lunes a viernes tras el fin de 'TardeAR'.

Por el momento, ninguna de las partes, ni la cadena privada ni la tertuliana, se han pronunciado. Pero el citado medio asegura que la excolaboradora de 'Sálvame' ha rechazado seguir con sus antiguos compañeros y participar en 'No somos nadie', el nuevo programa de corazón en el que además de Belén Esteban y María Patiño contará con Kiko Matamoros y Carlota Corredera. En los anteriores proyectos televisivo del universo 'Sálvame' tras la polémica cancelación en Telecinco, Lozano sí estuvo, tanto en 'Ni que fuéramos shh' en TEN, y el docureality 'Sálvese quien pueda' en Netflix. No obstante, se incorporó a la cadena pública y participó en varios programas como 'Mañaneros' o 'D Corazón'.

Lydia Lozano sigue el camino de otros colaboradores del extinto magazín presentado por Jorge Javier Vázquez, que han vuelto a recalar en la cadena privada. Es el caso también de Terelu Campos, quien tras una etapa en La 1 ha sustituido a Emma García al frente de 'Fiesta' durante el verano.