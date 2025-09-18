Luz Casal habla en 'El Hormiguero' sobre la atípica familia con la que creció: «Tenía dos padres» La cantante ha terminado de grabar su último álbum, 'Me voy a permitir', que incluye una colaboración con Carla Bruni

Marina León Jueves, 18 de septiembre 2025, 22:44 Comenta Compartir

Luz Casal ha terminado de grabar su nuevo disco este mismo miércoles. «Ayer me trasladé a París para grabar con una colega de origen italiano, súper bella... que se llama Carla Bruni», ha confesado la artista nada más pisar el plató de 'El Hormiguero'. También ha revelado en el programa de Antena 3 el nombre de su disco: 'Me voy a permitir'.

«¿Te tengo que llamar marquesa?», le ha preguntado Pablo Motos. Y es que la gallega recibió el pasado mes de junio uno de los primeros títulos nobiliarios que otorgaba el rey Felipe: marquesa de Luz y Paz. «Yo lo he recibido con la mayor de las naturalidades porque sé cuál es mi origen. Cuando me lo anunciaron, hice una nota para expresar todo lo que me pasaba en aquel momento», cuenta.

Recordando su infancia, Luz apunta que «en mi época de colegio nunca contaba que me iba a cantar por ahí los findes. No estaba bien visto», asegura. «Mi madre siempre era cómplice de todo», añade y recuerda a su progenitora como «una mujer muy especial, independiente y con su propia vida sentimental», añade. En este sentido, Luz Casal ha explicado que «tenía dos padres». «Esto me enseñó a respetar, a saber que se puede amar de infinitas maneras. Mi padre llegó a confesarme que su mejor amigo era también su rival», añade. Con total naturalidad, la cantante ha contado que incluso «nos íbamos juntos a tomar algo cuando mi madre insistía». A la hora de entender las relaciones sentimentales, la artista subraya que «desde muy pequeña intenté encontrar a mi media naranja. Y la he encontrado», confiesa.

Además de los asuntos familiares, ha ahondado en su nuevo single, 'Qué has hecho conmigo'. «En la canción me posiciono como fan de un cantante. Es la historia de cómo te preparas antes de ver un concierto, la fascinación de ver a esa persona sobre el escenario...», dice. En relación a este tema, el presentador ha querido saber cuál es el concierto de otro artista en el que más ha disfrutado. «Muchos. Uno de ellos el de Bob Marley en la plaza de toros de Ibiza, el de Bob Dylan o los de AC/DC», explica.

Luz ha iniciado una ambiciosa gira internacional con la que recorrerá más de veinte países, desde Belgrado hasta Santiago de Chile, pasando por ciudades como Helsinki, Atenas, París o Amberes. El tour pasará también por España con un concierto en el Movistar Arena de Madrid, el 17 de enero de 2026.