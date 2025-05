Lutingo revela un gran cambio en su vida tras su ruptura con Jessica Bueno: «No ha sido nada fácil»

Marina León Miércoles, 28 de mayo 2025, 18:15 Comenta Compartir

Jessica Bueno y Luitingo tuvieron una ruptura de lo más amarga. Vivieron un sonado rifirrafe por los audios filtrados del cantante en los que hablaba de la modelo y por los que le pidió disculpas. Ahora, parece que ambos continúan sus vidas por separado, sumergidos en sus respectivos proyectos profesionales y arropados por sus familias.

Esta semana, Luitingo ha anunciado un gran cambio en el plano personal. Después de tres meses en casa de sus padres, ha decidido comenzar de cero por su cuenta. «Desde que en 2023 entré en 'Gran Hermano Vip 8', mi vida ha tenido una serie de cambios. Salí de concursar de Guadalix y me fui a vivir a Bilbao durante 6 meses, volví a Sevilla, y después de 8 meses mi vida da otro giro», cuenta en su perfil de Instagram.

«Tengo 34 años y llevo independizado 10 años o más. El volver a casa de mis padres siempre es ideal, pero fue en una de las situaciones más duras de mi vida», confiesa. Junto a ellos, asegura que todo se le hizo «un poco más fácil», pero aún así, «hemos estado muchísimo peor de lo que la gente se piensa, pero hemos tenido dos cojones y hemos salido adelante», añade.

Con esto, el de Triana desvela que «vuelvo a tener una casa, vuelvo a indepedizarme después de casi tres años, y lo hago feliz pero con tristeza de separarme de lo más grande que me dio la vida: mis padres», puntualiza. «Esta publicación va dedicada a ellos, porque no ha sido una época nada fácil, pero gracias a mis padres he resurgido, he reído, he llorado, he aprendido y he vuelto a darme cuenta una vez más de que tengo una suerte increíble», señala.

El cantante ha pasado ya la primera noche en su nuevo hogar y no le ha resultado nada sencillo «después de tres meses sin separarnos, haciendo de todo juntos. Viviendo todo al máximo sin soltarnos la mano, con los besos de buenos días y buenas noches, los viajecitos para cantar, las compras, los amigos... el sentimiento que tengo por ellos es demsiado grande», relata. Finaliza la publicación sintiéndose de lo más afortunado «por el respeto, la educación y los valores que siempre me han enseñado. Perdonadme que sea tan sentimental y tan llorón, pero no quiero imaginarme nunca la vida sin ustedes», concluye.