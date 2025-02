Luitingo, víctima de graves insultos por su ruptura con Jessica Bueno: «Antes de desearme la muerte...»

A.M. Martes, 25 de febrero 2025, 11:30 | Actualizado 12:43h. Comenta Compartir

La ruptura entre Luitingo y Jessica Bueno no ha sentado bien a parte de los seguidores que se engancharon a esta historia de amor en 'Gran Hermano VIP'. Allí se conocieron los dos y entablaron una bonita amistad que rápidamente se convirtió en un idilio. Luitingo se mudó a Bilbao, donde la modelo sevillana residía desde hacía años. Allí se construyó una solida relación que se ha desplomado pocos meses después de que la pareja volviese a mudarse a su Sevilla natal.

Aunque ambos han emitido un comunicado conjunto lleno de cariño y respeto mutuo y desmintiendo la existencia de terceras personas, muchos usuarios de redes sociales parece que se han sobrepasado con Luitingo. El cantante denuncia que ha recibido insultos graves, e incluso le han deseado la muerte, afirma.

«Respeto y empatía deberían ser para ambos. Si a ustedes les duele, imaginen cómo me siento yo. Antes de desearme la muerte, piensen en el daño que causan, no solo a mí, sino también a mi familia», ha escrito este martes en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Luitingo

No obstante, Luitingo ha vuelto a aclarar que la ruptura fue una decisión de ambos y que «no hay culpables». Lamenta que «las críticas y especulaciones solo recaen en mí» y pone en valor su mudanza a Bilbao dejando atrás a su familia y amigos. «He dado todo por amor, dejé a mi familia a mil kilómetros y me adapté a una nueva vida completamente distinta para mí, con tres niños maravillosos a los que he tenido el placer de cuidar como si fueran de mi propia sangre, y que siempre estarán en mi corazón», concluye.

