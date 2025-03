Luitingo estalla: «Se están cargando mi vida»

Silvia Osorio Jueves, 27 de marzo 2025, 11:31 Comenta Compartir

Luitingo no puede más. El cantante sevillano ha estallado en Instagram por el ciberacoso que sufre desde que se hizo pública su ruptura con Jessica Bueno. Los insultos y amenazas que recibe están minando la moral del artista, que no da crédito. «Se están cargando mi vida, mi carrera, mis ganas... No me creó lo que está pasando», ha señalado en la conocida red social.

Hace una semanas, el exconcursante de 'Gran Hermano Vip 8', el programa que le unió con la modelo sevillana, emitió un comunicado urgente para denunciar el acoso que sufre en redes con graves insultos y descalificaciones hacia él y hacia su familia, además de anunciar demandas judiciales para proteger su honor.

Luitingo se siente como el «malo de la película» tras la separación y más aún desde que se filtró un audio en el programa '¡De viernes!' en el que supuestamente -solo lo escuchó la modelo- hablaba mal de la sevillana. Desde entonces, no ha dejado de recibir mensajes hirientes que no duda en hacer públicos para reflejar la situación que atraviesa. «Jamás pensé que toda mi vida luchando con una guitarra en la mano desde los 16 años y que con 34 me pongan a parir de esta manera... Sinceramente, estoy agotado», añade.

Ampliar Instagram

Ataques constantes

El cantante asegura que se siente como «si hubiese asesinado a alguien o me hubiese quedado el dinero de todo un país. Me parece horroroso». Los haters, incluso, le han atacado por acudir al domicilio de Jessica Bueno a recoger algunos enseres. «En mi última publicación de mi página de Facebook tengo más de 500 comentarios con insultos graves. Esto tiene que parar porque sinceramente es imposible vivir así», zanja.

Temas

Instagram

Audiencias