El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones deja un pellizco en Vitoria

Luis Zahera desvela en 'El Hormiguero' que mucha gente le dice que se parece a un político español

El actor ha contado que tuvo que interrumpir el rodaje de su última serie por un problema de salud

B. V.

Martes, 30 de septiembre 2025, 22:32

'El Hormiguero' ha contado este martes con la visita de Luis Zahera. El actor ha presentado 'Animal', la nueva serie que protagoniza y que se estrena el próximo 3 de octubre en Netflix. Será coprotagonista. «Ya era hora», saltaba el intérprete, que afirmaba que es «más cómodo» que ser protagonista.

Zahera ha explicado lo que supone rodar con animales. En un momento dado, cuando describe de su personaje de la serie, habla de los «desfogadores». Entonces suelta: «Antes los perros se follaban los cojines». También ha contado el «susto» que tuvo con una vaca durante el rodaje. «No pasó nada, solo fue una anécdota», ha explicado.

En la serie aparece con bigote. Sin embargo, en el plató ya prescinde de él y está totalmente afeitado. «Te pareces a Sean Penn», le dice una e las hormigas del programa, a lo que responde el actor: «Y también a Alberto Núñez Feijóo».

Zahera afirma que en durante el rodaje «se hizo mayor». «Dejé de mear, la próstata... fui a urgencias... te meten un boli BIC», ha contado. «Y me dejaron un taponcito, y duermes con una bolsa, que es muy desagradable». Un problema de salud que le impidió rodar los últimos días.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cinco trabajadores heridos, dos graves, tras una explosión en una empresa del Puerto de Bilbao
  2. 2

    ¿Es mejor ducharse por la mañana o por la noche? La ciencia lo tiene claro
  3. 3 Carreño saca la cara al Athletic y responde a Deco: «El día en el que imputan a un expresidente del Barça... el ejemplo sois vosotros, ¿no?»
  4. 4 Stratus, la nueva variante del covid con un síntoma fácilmente reconocible
  5. 5

    Ibon Sánchez y Adrián Pérez, los dos jóvenes talentos en la convocatoria del Athletic para Dortmund
  6. 6

    Los secretos del buque de asalto anfibio de la OTAN que ha atracado en Bilbao
  7. 7

    Fallece a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  8. 8 La firma que viste a Isabel Preysler, Eugenia Silva y un montón de influencers aterriza en Bilbao con prendas atemporales que «nunca se arrugan»
  9. 9 Un nostálgico Aitor Ocio presenta a su novia de la juventud
  10. 10

    Dos mujeres heridas al ser atropelladas por un coche patrulla de la Ertzaintza en Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Luis Zahera desvela en 'El Hormiguero' que mucha gente le dice que se parece a un político español

Luis Zahera desvela en &#039;El Hormiguero&#039; que mucha gente le dice que se parece a un político español