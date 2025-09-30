Luis Zahera desvela en 'El Hormiguero' que mucha gente le dice que se parece a un político español El actor ha contado que tuvo que interrumpir el rodaje de su última serie por un problema de salud

'El Hormiguero' ha contado este martes con la visita de Luis Zahera. El actor ha presentado 'Animal', la nueva serie que protagoniza y que se estrena el próximo 3 de octubre en Netflix. Será coprotagonista. «Ya era hora», saltaba el intérprete, que afirmaba que es «más cómodo» que ser protagonista.

Zahera ha explicado lo que supone rodar con animales. En un momento dado, cuando describe de su personaje de la serie, habla de los «desfogadores». Entonces suelta: «Antes los perros se follaban los cojines». También ha contado el «susto» que tuvo con una vaca durante el rodaje. «No pasó nada, solo fue una anécdota», ha explicado.

🎬 @LuisZahera nos presenta 'Animal', la nueva serie que protagoniza y estrena el 3 de octubre en @NetflixES #LuisZaheraEH pic.twitter.com/0nzkahBSNQ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) September 30, 2025

En la serie aparece con bigote. Sin embargo, en el plató ya prescinde de él y está totalmente afeitado. «Te pareces a Sean Penn», le dice una e las hormigas del programa, a lo que responde el actor: «Y también a Alberto Núñez Feijóo».

Zahera afirma que en durante el rodaje «se hizo mayor». «Dejé de mear, la próstata... fui a urgencias... te meten un boli BIC», ha contado. «Y me dejaron un taponcito, y duermes con una bolsa, que es muy desagradable». Un problema de salud que le impidió rodar los últimos días.