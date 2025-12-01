Luis Tosar acepta el extraño reto de Broncano para desmontar una clásica riña de madres: «Nos han mentido» El actor ha sido el primer invitado de esta semana en 'La Revuelta'

El actor Luis Tosar arrancó la semana de invitados en 'La Revuelta'. «Que conste que ha sido idea mía», se excusaba regalo en mano. Resultó que era unos calzoncillos tipo 'slip' un tanto horteras, verdes y rosa chillón. El presentador se lo probó por encima del pantalón sin pudor alguno. Sobre ellos proyectaron a Antonio Resines por su idéntico color al del croma, la técnica audiovisual sobre la que se muestra una imagen, como en los efectos especiales del cine o el mapa del tiempo en los telediarios.

El invitado acudió a presentar 'Golpes', su última película que protagoniza junto a Jesús Carroza. El presentador se sacó de la chistera una propuesta muy tonta: correr con las tijeras en la mano. «Es algo que las madres dicen que no hagas», se justificaba el cómico. Le obligaron incluso a firmar un papel para absolver al programa de responsabilidad alguna. «Igual hago una 'paradinha'», le daba emoción el intérprete. Terminó ovacionado. «Madres del mundo, nos habéis mentido durante décadas. Se puede hacer», celebraba emocionado a ritmo de Coldplay. «Este programa no lo pueden ver mis hijos», se encogía de hombros Tosar.

Apuestas sobre el porcentaje de agua en los embalses aparte, cerró con las preguntas clásicas. «Me han dicho mis papás que no hable de dinero. Que es muy mal gusto». En la del sexo aseguraba que iba «a quedar fatal». «Hemos bajado muchísimo la media», comparaba con su anterior visita, cuando acudió con su pareja, Luisa Mayol. «Estoy rodando en Panamá... te diría dos como mucho», se conformaba.

El actor se cruzó con la otra invitada de la noche, Jeanette. «Qué honor», saludaba el actor. Nunca habían coincidido. «Yo soy cantante y él actor. No coincidimos. No hay tanto cruce», contaba la cantante. Acabó Broncano proponiendo una quedada en casa rural entre gremios. Y le tocó despedirse. «He arriesgado mi vida, pero todo bien», celebraba recordando su carrera con las tijeras. Seguro que más de una madre se revolvía en el sofá viendo el programa.