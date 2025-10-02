Lucía Pombo aclara si está embarazada

S. O. Jueves, 2 de octubre 2025, 09:37 Comenta Compartir

Lucía Pombo ha confesado sus problemas para quedarse embarazada. La mayor de las famosas hermanas influencers y su marido Álvaro López Huerta están tratando de tener su primer hijo, pero el proceso es más complicado de lo que preveían. La pareja, que se casó hace tres años, quiere formar una familia, pero la piloto de aviación no consigue quedarse en estado de gestación.

En varias historias compartidas en su perfil de Instagram, Lucía se ha dirigido a sus seguidores para confirmarles que no está embarazada tras recibir un aluvión de preguntas. La hermana de María Pombo lleva un tiempo enfrentándose a los rumores sobre un posible embarazo. «Ojalá, pero he de reconocer que es un tema que me está costando», ha expresado la joven.

La piloto adora a sus sobrinos, los dos hijos de María y las tres niñas de Marta. De hecho, la primera está esperando su tercer retoño. Además, otras amigas de Lucía también están embarazadas. «Estoy en un momento en el que mucha gente a mi alrededor está embarazada. La realidad es que en el fondo siento un sentimiento un poco feo: por qué ellas y yo no. Pero en realidad me alegro de todo el mundo. Así estoy», desvela.

Especulaciones

Frente a las especulaciones, la influencer deja claro que no se siente agobiada y que lo lleva bien: «Me podéis embarazar las veces que queráis y me podéis preguntar, pero no es un tema que me afecte. Entiendo que hay a mujeres que les puede sentar mal, pero yo lo llevo bien. Es un deseo, una cosa bonita que esperaís para mí y que ojalá algún día pase», ha zanjado.

Lucía Pombo y Álvaro López Huerta se casaron el 25 de junio de 2022 en una espectacular boda celebrada en un castillo de Segovia ante más de 200 invitados, entre las que se encontraban famosas influencers. La pareja forma uno de los matrimonios más sólidos de las redes sociales.

