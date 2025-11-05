Lucas, de Andy y Lucas, ahogado por las deudas: «Tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco» Salen a la luz los supuestos motivos que habrían llevado al dúo gaditano a alargar la gira de despedida

A. Mateos Miércoles, 5 de noviembre 2025, 09:18

La situación económica del dúo Andy y Lucas parece ser delicada. Hace unas semanas la revista 'Lecturas' desveló que Andy tenía una deuda con Hacienda de 125.000 euros desde 2017. «La primera, la gorda, no ha pagado nada porque se ha renovado el embargo que tiene sobre sus bienes. Él tiene una situación bastante delicada. Le urge cobrar ese último concierto para ir liquidando», contaba su director Luis Pliego. Él mismo desveló ayer en Telecinco la situación de la otra mitad del dúo gaditano. Y es aún peor. Lucas, al parecer está ahogado por las deudas.

Según publica este miércoles la mencionada revista, Lucas «tiene 5.000 euros al mes en hipotecas y debe 400.000 al banco». «Decía que era millonario, que vivía de rentas... La realidad es que tiene 5 propiedades, 3 de ellas hipotecadas», contó ayer Pliego en Telecinco. «Ha pedido moratorias para dejar de pagar porque no tenía liquidez e incluso en un caso ha pedido un crédito personal de 50.000 euros».

Expertos económicos aseguran al medio que Lucas no terminará de pagar sus deudas hasta 2048 y aseguran que la gira de despedida se ha alargado más de la cuenta porque «había una necesidad económica aunque la amistad estaba rota».

La relación entre Andy y Lucas está completamente rota. Si hace solo unas semanas, Andy confirmaba una «agresión física» de su excompañero de dúo durante su última gira, el pasado viernes Álvaro Molina, el que fuera promotor de la formación en sus primeros años, denunciaba que Lucas le agredió tras descubrir que su mujer mantenía una relación con el artista.

La separación del dúo gaditano puso punto final a más de dos décadas de trayectoria musical conjunta. Desde el inicio de la ronda de conciertos, los rumores sobre las diferencias personales o profesionales entre los dos fueron constantes. La gira 'Nuestros últimos acordes' cerró el pasado 10 de octubre en el Palacio Vistalegre de Madrid, un concierto en el que se palpó la tensión entre ambos. Al día siguiente, Andy anunció su carrera en solitario.

