Lolita revela su actual situación sentimental y qué famoso actor vizcaíno le da «morbo» La artista fue la invitada en 'La Revuelta', donde denunció una «caza de brujas» por tener que pagar a Hacienda casi 2 millones de euros durante el mandato de Montoro

Silvia Osorio Miércoles, 19 de noviembre 2025, 09:08 Comenta Compartir

Lolita visitó este martes 'La Revuelta' para promocionar su último proyecto teatral y durante la entrevista con Broncano se sinceró como nunca. Entre otras cosas, la cantante y actriz reveló su actual situación sentimental y habló sobre sexo. No tuvo inconveniente en afirmar que lleva tres años en el dique seco: «No encuentro a nadie que me suba los calores, me he vuelto muy exigente», deslizó.

Fue al hablar de amoríos cuando la hija de Lola Flores le echó los tejos a Grison. «Yo necesitaría a un hombre como Grison, que me hiciera reír», confesó Lolita. «Él no, porque está casado y tiene una piara de niños», matizó. Y en ese momento de honestidad absoluta desveló que le encanta Jacob Elordi, el actor australiano con raíces vizcaínas que triunfa por su papel en 'Frankenstein', película dirigida por Guillermo del Toro que arrasa en Netflix.

Sin duda, Elordi está de moda. Es uno de los actores del momento. Se catapultó a la fama por la serie 'Euphoria' y después ha sido protagonista de éxitos cinematográficos como 'Saltburn' o 'Priscilla'. Nació en Brisbane, la capital del estado de Queensland, pero siempre se ha mostrado orgulloso de sus orígenes vizcaínos. «Mi abuelo era de Ondarroa y cortaba caña de azúcar con 8 dólares en el bolsillo».

A juicio de Lolita, el inconveniente de Elordi es que «tiene 28 años, le podría llevar al colegio», bromeó. «Pero me da mucho morbo», aseguró. La artista sigue abierta al amor, pero confiesa que se ha vuelto muy exigente. En la pregunta del sexo, respondió sin tapujos a Broncano.

La masturbación a los 67 años

Ella reveló que lleva tres años sin tener relaciones sexuales, pero el cómico jienense le recordó que también se contabiliza la masturbación en la puntuación, cosa que ha celebrado la artista: «¿Por qué no? Las señoras de mi edad estamos muy vivas y tenemos la experiencia que no tienen las de 30. Además, parece que masturbarse un pecado y no señor, ¡es salud!», lanzó.

Lolita se encuentra inmersa en plena gira con la obra 'Poncia', un spin-off de 'La casa de Bernarda Alba', de Federico García Lorca. En materia económica, la artista tampoco se negó a responder. Y fue contundente con sus problemas con Hacienda. Tuvo que pagar 2 millones de euros: «Mi patrimonio se lo llevó Cristóbal Montoro, me hizo dos inspecciones y tuve que vender mi casa. Ahora vivo de alquiler», apuntó. La actual jurado en en 'Tu cara me suena', programa de Antena 3, tildó las inspecciones sufridas como una «caza de brujas» durante el mandato de Montoro. «El señor Montoro se llenó muy bien los bolsillos. Él está imputado porque todo ese dinero que se llevó lo desvió para otras cosas. Espero que este señor lo pague de alguna manera», señaló.