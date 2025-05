Lola Índigo la lía con un comentario tras el atropello masivo en Cornellá

B. V. Viernes, 16 de mayo 2025, 12:24 | Actualizado 12:44h. Comenta Compartir

Lola Índigo ha hecho un comentario en redes muy fuera de lugar. La cantante, que se había quejado con anterioridad de la cancelación de sus conciertos en Cornellá por las quejas vecinales, publicó ayer un mensaje que se ha vuelto en su contra.

Un comentario en el que adjuntaba uno de los vídeos sobre el atropello masivo en Barcelona. «Pero molestan los conciertos», escribió la cantante, en alusión a los conciertos que la artista tuvo que cancelar con anterioridad en Cornellá. Unas desafortunadas palabras que se volvieron en su contra rápidamente.

pido perdón por haber compartido ese video no tenía ni idea de lo q habia sucedido, espero que todo el mundo esté bien y no haya ningún herido que por supuesto es mas importante que cualquier otra cosa — Lola Indigo (@lolaindigomusic) May 15, 2025

Lo internautas no tardaron en criticar a la cantante por su comentario. índigo, al darse cuenta de la gravedad del accidente, en el que hay 13 personas heridas, una en estado crítico, quiso arreglarlo con un segundo mensaje en el que pedía disculpas. «Pido perdón por haber compartido ese vídeo. No tenía ni idea de lo que había sucedido, espero que todo el mundo esté bien y no haya ningún herido, que por supuesto es más importante que cualquier otra cosa», escribió.

El grave incidente se produjo cuando los hinchas del Espanyol estaban en las calles animando a su equipo. En un momento dado, un coche superó el cordón policial y arrolló a un grupo de seguidores. Algunos de ellos resultaron heridos y tuvieron que ser atendidos con urgencia.