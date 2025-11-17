El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La localidad vasca que visita 'MasterChef Celebrity' para rendir homenaje al cocinero español con más Estrellas Michelin

El talent culinario de TVE emite este lunes su gran final

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Lunes, 17 de noviembre 2025, 09:34

La gran final de 'MasterChef Celebrity' tendrá sabor vasco. La última prueba de exteriores de la temporada tendrá lugar en San Sebastián, donde el talent culinario rendirá un homenaje a Martín Berasategui, el cocinero español con más Estrellas Michelin.

El chef de Lasarte cumple 50 años de trayectoria y el programa ha querido reconocer su aportación a la gastronomía. En el impresionante Palacio Miramar, un espacio emblemático que sirvió de residencia estival para la reina María Cristina y que acoge los eventos más importantes de la capital donostiarra, el jurado agasajará a los familiares y amigos más íntimos del gran referente de la cocina vasca con un menú con mucho «garrote» cocinado por los tres aspirantes que luchan por hacerse con el último pase al duelo final.

Amigos de Martín Berasategui probarán los platos preparados por los concursantes. Entre ellos, colegas de profesión como Eneko Atxa o David de Jorge. Para arrancar la gran final, el programa contará con la visita de un gran maestro del fogón: Virgilio Martínez, al frente del restaurante Central (ubicado en Lima y considerado número 1 del mundo en 2023 según la influyente lista 'The World's 50 Best Restaurants').

El jurado de 'MasterChef' junto a Martín Berasategui con La Concha de fondo. RTVE

Para conseguir la chaquetilla de primer duelista, los aspirantes reproducirán un plato de Virgilio al ritmo que marque el chef, y el jurado será inflexible, no permitirá preguntas ni interrupciones. Asimismo, estarán acompañados por Tamara Falcó, ganadora de 'MasterChef Celebrity 4'.

