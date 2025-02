La llamada de Josep Pedrerol a Álvaro Benito con la que sellaron la paz

B. Vergara Lunes, 10 de febrero 2025, 14:41 | Actualizado 14:52h. Comenta Compartir

Álvaro Benito sabe lo que es reinventarse. Fue futbolista en el Real Madrid, en Primera División, pero su carrera se vio truncada por una grave lesión. Con toda la vida por delante, se pasó al mundo de la música, donde triunfó con el grupo 'Pignoise'. Cuando abandonó esta faceta llegó otra, en televisión como analista de fútbol. Sin embargo, él no se veía a sí mismo delante de las cámaras.

Debutó con Josep Pedrerol, en 'El Chiringuito'. «Era 2008 y un día me llama Pedrerol y me dice que está empezando un programa de tertulia de fútbol en televisión y que había pensado en mí. Yo le dije 'oye, que nos han dado muchas ostias en la música por venir del fútbol y te lo agradezco pero no'», cuenta Benito en 'The Wild Project'. El catalán insistió y el exfutbolista cedió.

Benito señala que en el programa se lo pasó muy bien. «Ahí fue cuando me di cuenta de que me gustaba mucho conocer el juego, el análisis del juego. Me empecé a sacar la licencia de entrenador y después del segundo año me llama el Real Madrid para entrenar en la cantera», cuenta en la entrevista.

Sin embargo, Benito desveló también por qué dejó 'El Chiringuito'. «Me voy porque me llega una oferta de Movistar y hablo con Josep Pedrerol. No se lo tomó bien en su día, pero había que entenderlo», explica. En ese momento dejaron de hablar.

Fue precisamente tras una entrevista cuando comenzaron de nuevo la relación entre ambos. Benito explicó en la charla el buen trato y que le agradecía a Pedrerol lo que hizo por él. Tras esa entrevista llegó la llamada del comunicador catalán. «Me llamó y recuperamos la amistad. Es muy difícil llevarse mal conmigo, aparte de que no soy nada rencoroso. Soy buena gente, soy honesto, trabajador y no hablo mal de nadie», sostiene.

