Llados afirma no saber quién es Pedro Sánchez «No es algo que me importe», dice el famoso influencer

B. V. Lunes, 17 de marzo 2025, 20:09 | Actualizado 20:17h.

Amadeo Llados, el famoso influencer que promete grandes ganancias a los que realizan sus mentorías, no ha defraudado en la entrevista que ha concedido a Batmowli. El creador de contenido, siempre polémico con su discurso, ha afirmado no saber quién es Pedro Sánchez.

Todo ha sido a raíz de una pregunta de Mowlihawk en su canal Batmowli, donde los invitados se suben a su coche para hablar de la actualidad, polémicas y curiosidades. Sin embargo, esta vez ha sido diferente. Llados conduce y Mowlihawk viaja de copiloto. Cuando le ha dicho al influencer si Sánchez debería hacer sus cursos, Llados ha dicho no saber quién es el presidente del Gobierno de España. «No estoy puesto para nada. No sé ni quién es. No es algo que me importe», ha explicado.

Llados ha hablado lo que para él es realmente importante. «Yo solo tengo localizado al de arriba. Al final cuando sacas la mirada ahí arriba es cuando estás cagándola», dice el influencer, que tiene más de un millón de seguidores en Instagram.

«A la gente la tienen controlada con distracciones. Yo no tengo distracciones. Yo las elimino, por eso he logrado este nivel de vida», responde.

Durante la entrevista, Llados afirma ser el primer español en poseer un coche de la marca Bugatti, famosa por sus deportivos de alta gama. El creador de contenido, que tiene una gran flota de vehículos de lujo, afirma que «hace poco» estuvo a punto de comprarse «una chusta» de vehículo «para echarse unas risas». Llados asegura que se puede «comprar cualquier coche», aunque no pagaría 20 millones por un Bugatti. «Eso es ridículo», subraya.