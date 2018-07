Todo listo para la boda del hermano de Elsa Pataky en Getaria Christian Prieto junto a Chris Hemsworth, la semana pasada en el hotel Iturregi de Getaria. / ARIZMEND Los prometidos se darán el 'sí, quiero' este sábado en una ceremonia civil ante un grupo reducido de unas 35 personas, entre amigos y familiares JAIONE ALONSO Viernes, 27 julio 2018, 12:50

En el hotel Iturregi de Getaria se afanan en rematar los últimos preparativos de la boda que se celebrará este sábado entre el hermano de la actriz Elsa Pataky, Christian Prieto, y su todavía novia, Silvia Sierra. La pareja contraerá matrimonio en el complejo hotelero en una ceremonia civil, bajo la atenta mirada de un grupo reducido de amigos y familiares.

«A la mujer que me hace sentir la persona más especial del mundo. Te quiero más que a nada. ¡Aún no me creo que nos vayamos a casar en menos de 10 días!». Y el día está ya casi encima. Esas palabras las escribía el pasado 19 de julio en su cuenta de instagram el propio Christian Prieto para su prometida. Días antes a esa declaración de amor, ya habían aterrizado en el aeropuerto de Hondarribia, Elsa Pataky y su marido, Chris Hemsworth, junto a sus tres hijos, India, Tristán y Shasha. Al día siguiente, hacían lo propio Matt Damon y su mujer, Luciana Barroso, junto con sus hijas. Damon, que no estará entre los invitados, regresaba a Los Ángeles hace cuatro días para reanudar su actividad profesional.

Quien sí estará será la familia de Elsa Pataky al completo. Chris Hemsworth, que volaba hace unos días a Londres, tenía previsto regresar para asistir a la boda de su cuñado. La expectación con la boda se disparó ante los rumores que hablaban de la posible presencia de grandes estrellas de Hollywood entre los invitados. Pero finalmente no ha sido así.

Días de vacaciones

En los jardines del hotel Iturregi, enclavado en medio de la campiña de Getaria, se ha levantado una carpa blanca que acogerá a los invitados y que al mismo tiempo les protegerá de las miradas indiscretas. Christian y Silvia, que han llevado todo con absoluta discreción, sellarán su historia de amor en una ceremonia civil ante aproximadamente 35 personas. Los más allegados: la familia directa y un círculo de amigos que han ido llegando estos días a Gipuzkoa.

Las familias Hemsworth-Pataky y Damon-Barroso han disfrutado de unos días de relax y diversión en tierras vascas. Han surcado en un catamarán las aguas de la bahía de Donostia, han descendido por tirolinas en un parque de aventuras de Bizkaia y han catado el exquisito menú de degustación del Arzak, entre otros muchos restaurantes. Hemsworth y Pataky han bailado al ritmo de la canción 'Despacito 'en la terraza de la bodega Katxina en Orio y también han escanciado su txakoli.

Recientemente, se ha podido ver a Elsa Pataky con toda una prole de pequeños aprendiendo a hacer helado de limón con un experto heladero de Getaria. Con un poquito de cava bien podría hacer un sorbete y completar el menú de la boda. No ha trascendido si será un catering de una empresa de los alrededores o el cocinero, con el que han viajado desde Australia, quien se pondrá el delantal. Tras la boda, Hemsworth y Pataky regresarán a Byron Bay. Y Getaria volverá a la normalidad.