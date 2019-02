Lenny y Zoë Kravitz, la pareja de moda

Un sopapo en toda regla. Lo que no han conseguido los Beckham y los Crawford, dos de las dinastías mundiales más importantes de la industria de la moda, lo han conseguido los Kravitz. De puntillas y sin hacer demasiado ruido, padre e hija se han marcado el tanto de la temporada al posar juntos. El cantante, diseñador, actor y productor y su hija, Zoë, unen sus fuerzas en la campaña publicitaria más potente hasta la fecha de Tumi, la marca estadounidense especializada en bolsos y artículos de viaje y líder del sector.

Él, estrella del rock; ella, famosa 'hija de papá' y música y actriz que ha tenido que superar un montón de prejuicios hasta aceptar el visto bueno del público y la crítica. Lenny y Zoë han asaltado la banca y se han llevado todo el botín. Estaba cantado que tarde o temprano debían unir sus destinos. Lo tienen todo. Solo hay que verles para apreciar la excelente relación entre ambos.

Lenny es uno de los hombres más elegantes y arriesgados del 'show business' estadounidense: nadie viste como él los pantalones de cuero y las camisas de flores y tan desabrochadas. Es, además, un seductor nato con uno de los currículos sentimentales más renombrados de Hollywood: Nicole Kidman, Vanessa Paradis, Elisabetta Canalis... Su chavala camina sobre seguro. El éxito la acompaña: acaba de estrenar 'Animales fantásticos: los crímenes de Grindelwald' y a mediados de año llega la segunda temporada de 'Big Little Lies' (HBO).

Cada vez apunta más alto en la moda: ha desfilado para Balenciaga y ha posado para Calvin Klein y Tiffany & Co, entre otras grandes firmas de lujo. También se ha convertido en embajadora del icónico perfume Black Opium. Bonita carrera y encima no tiene pelos en la lengua: «La única justificación que se me ocurre para el auge del racismo es el miedo, el temor al cambio».

Zoe Kravitz, en una de las imágenes de la campaña. / Tumi

En su mansión de Bahamas

La campaña, dirigida por Eliot Rausch, se ha filmado en la espectacular mansión del cantante en Bahamas. El anuncio ensalza los valores familiares «de generación en generación. Para mí, esta campaña consiste en conectar con nosotros mismos», reflexiona Zoë. «Me encantó la idea de contar una historia sobre los viajes y la familia y conectar con nuestras propias raíces. Fue increíble viajar por primera vez al otro lado de la isla para ver de dónde proviene mi familia y para rendir homenaje a nuestros mayores y a aquellos que vinieron antes que nosotros; experimentar esto con mi padre fue espectacular», argumenta.

«Cuando viajas y vives con la maleta en la mano, tu equipaje se convierte en una extensión de tu hogar y de ti mismo. Es lo único que siempre está contigo: en el avión, en el autobús de la gira, en la habitación del hotel, en el 'backstage' o en el escenario», sostiene Lenny, al que se le cae la baba con su 'pequeña', de 30 años, la misma edad de su última novia, la modelo brasileña y 'ángel' de Victoria´s Secret Barbara Fialho.

Este encuentro familiar y empresarial para nada interferirá las carreras por separado de ambos. Lenny presume de que su hija ha llegado lejos sin perder su identidad. Y a Zoë le gustaría «en unos años» dirigir películas, producirlas, escribir guiones… «Quiero estar detrás de la cámara, aprender y crear oportunidades para otras mujeres que no han tenido tanta suerte como yo», explica la única hija del autor, entre otras canciones, de 'Fly away', 'Are you gonna go my way', 'Where are we running'. Ahora son la pareja de moda.