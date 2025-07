Leire Martínez sobre una posible nueva vocalista de 'La Oreja de Van Gogh': «No lo va a pasar bien»

Marina León Viernes, 11 de julio 2025, 16:45 Comenta Compartir

Leire Martínez comienza una nueva etapa en solitario tras 17 años al frente de 'La Oreja de Van Gogh'. La cantante lanzó su primera canción, 'Mi nombre', hace unos meses que tiene alusiones muy directas a la ruptura con la íconica banda y acaba de lanzar '3 deseos'. Así, la de Rentería ya ha confirmado las primeras fechas de su gira que comenzará el próximo año y que pasará por Bilbao el próximo 1 de marzo.

En una entrevista con la revista 'Elle', la intérprete ha respondido a la que ella considera «la pregunta del millón»: ¿Y si hubiera una tercera vocalista al frente de 'La Oreja de Van Gogh'? Leire lo tiene claro. «No sería un camino fácil para nadie. Desde la pena más absoluta os diré que, si la opción de una tercera persona anónima, que no esté en las quinielas del imaginario general, fuera posible, creo que esa persona no lo va a pasar bien», afirma.

La artista considera que esa supuesta nueva vocalista cargaría con el peso de las críticas y las comparaciones, como en su día le sucedió a ella. «H habido momentos en los que yo me he sentido así. Ya lo he dicho en muchas ocasiones», puntualiza.

En estos momentos, Leire Martínez se encuentra sumergida en diversos proyectos. Además de los avances en su carrera musical, hace unos días anunció que será miembro del jurado en la próxima edición de 'Operación Triunfo'. Compartirá mesa con el cantante Abraham Mateo, el compositor, DJ y productor Guille Milkyway, líder de 'La casa azul' y la periodista musical y locutora Cris Regatero. Además, la artista ha sorprendido en las últimas semanas con su faceta como actriz gracias a su papel en 'Desaparecido', la nueva serie de Netflix. «Feliz de volver a la interpretación», aseguró en sus redes sociales.