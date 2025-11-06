Leire Martínez apuesta por el euskera: «Quiero darle un nuevo espacio»
La cantante adelanta que contempla lanzar a futuro alguna canción en lengua vasca
G. C.
Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:18
Leire Martínez sigue su camino en solitario tras su abrupta separación de La Oreja de Van Gogh. No ha prado desde que dejó atrás 17 años como vocalista de la conocida banda donostiarra. A sus apariciones televisivas como su papel de jurado en 'Operación Triunfo', se suman su futura gira y tres singles ('Mi nombre', 'Tres deseos' y 'Tonto por ti') en los que aborda este importante momento de transición.
Se espera que su nuevo álbum vea la luz en 2026. Poco a poco, se van conociendo más detalles de sus nuevos proyectos. Este miércoles la cantante ha confesado que tiene en su mente componer algunas canciones en euskera. «No sé si un disco entero en euskera, pero mi intención al menos sí que es la de publicar un EP en euskera», confesaba en una entrevista en Gaztea. Eso sí, no está previsto que incluya tema alguno en lengua vasca. «En el disco no aparecerá finalmente alguna canción en euskera, porque estoy trabajando en un proyecto en paralelo», desgranaba Martínez.
«No quería tratarlo mal. Para mí que hubiera alguna canción en euskera era importante, y no quería tratarlo mal, o que fuera un trabajo hecho precipitadamente. Quiero darle un nuevo espacio, más extenso, más trabajado. No sé si un disco entero, pero sí un EP en euskera», se justificaba la cantante. A principios de ese año es cuando está previsto su tour. Eso hace pensar que ya ha comenzado la cuenta atrás para su estreno. Pasará en Bilbao por la Sala Santana en marzo, además de otros conocidos garitos como La Riviera de Madrid y la Razzmatazz de Barcelona.
Precisamente, este jueves ha trascendido una nueva obra del artista urbano LKN, conocido como el 'Banksy navarro', que aborda la polémica en torno al cambio de vocalistas en La Oreja de Van Gogh. El mural muestra a Leire Martínez y Amaia Montero abrazadas y dándose un beso, para «plasmar esta situación 'idílica', ya que, todo el mundo piensa que se deben odiar, pero igual no es así», explicaba el autor.