Leer sí te hace mejor persona: Patri Psicóloga lo explica con ciencia Patricia Ramírez, psicóloga y divulgadora, desmonta el mito de que leer es solo un pasatiempo más: «La lectura de ficción mejora la empatía, el respeto y el pensamiento crítico»

Leire Moro Domingo, 21 de septiembre 2025, 19:42

En tiempos de sobreinformación, titulares rápidos y consumo exprés de contenidos, hablar de lectura puede parecer algo casi contracultural. Leer con calma, sin prisa, profundizando en personajes, historias y emociones ajenas, parece un lujo reservado para pocos. Sin embargo, para Patricia Ramírez, más conocida como Patri Psicóloga, leer no es solo una afición o una forma de pasar el rato. Es una herramienta transformadora que mejora a las personas. Literalmente.

«Leer nos hace mejores personas y esto está científicamente constatado», afirma Patricia en un vídeo publicado recientemente en sus redes sociales. Aunque ella misma aclara que «no es una crítica», el mensaje aparece días después de la polémica generada por las declaraciones de María Pombo. Y es que la influencer creó polémica con este tema. En un vídeo aseguró que «no sois mejores porque os guste leer, hay que superarlo». Las críticas inundaron los medios y las redes.

¿Por qué leer nos hace mejores?

La afirmación de que leer puede hacernos mejores personas no nace de una intuición ni de una preferencia personal. Patri Psicóloga se basa en investigaciones científicas que llevan más de una década demostrando que la «lectura de ficción desarrolla la empatía y la comprensión del otro». Una de las investigaciones citadas es la del psicólogo Keith Oatley, de la Universidad de Toronto, publicada en 'Trends in Cognitive Sciences'. En ella se demuestra que las personas que leen novelas -especialmente ficción literaria- tienen más facilidad para desarrollar lo que los psicólogos llaman la «teoría de la mente»: la capacidad para comprender que otras personas tienen pensamientos, emociones, intenciones y creencias distintas a las nuestras.

«Cuando lees, tu cerebro practica ponerse en el lugar del otro, entender qué siente, qué piensa y por qué actúa así», explica Patricia. «Los científicos han comprobado que quienes leen historias desarrollan más empatía, son más comprensivos y abiertos a las diferencias». En uno de los experimentos de Oatley y su equipo, se observó, según explica la divulgadora, que los participantes que leían con frecuencia obtenían mejores resultados en pruebas diseñadas para interpretar emociones en los rostros de otras personas. Es decir, «leer ayuda a reconocer mejor el estado emocional ajeno, lo que se traduce en relaciones más humanas y respetuosas», desarrolla Patri.

La psicóloga añade que un meta-análisis publicado en Science en 2013 concluyó que «la lectura frecuente de novelas estaba asociada con una mayor habilidad para comprender y respetar la perspectiva de los demás». Lejos de ser una actividad pasiva, leer activa las redes neuronales relacionadas con la empatía, la imaginación y el pensamiento crítico. «Cada libro es una oportunidad para ser más respetuoso, solidario y humano», resume Patricia.

Consejo final

«Tenemos que fomentar la lectura y la lectura en profundidad, no la lectura de un titular que se hace con un scroll infinito», justifica. Asegura que la lectura en profundidad, además, «desarrolla el pensamiento crítico, la inteligencia, la sabiduría, el conocimiento».

«Vamos por la vida quedándonos con lo de la punta del iceberg sin desarrollar el pensamiento crítico, porque la gente ya no profundiza. Hay que profundizar y eso se hace a través de la lectura», se despide Patri Psicológa y repite que el objetivo de su vídeo es animar a que se lea y que no hay ninguna crítica.